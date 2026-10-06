Ngựa quen đường cũ!

Đối tượng H.T.H. bị bắt tạm giam.

Từ tháng 3 đến tháng 5-2026, H.T.H. nhiều lần lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung để tổ chức bán số đề với số tiền đánh bạc trong mỗi lần trên 20 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng H.T.H. để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”.