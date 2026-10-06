Xử phạt nam thanh niên livestream xúc phạm cán bộ trên không gian mạng

Ngày 6.10, thông tin từ Công an xã Lâm Thượng (Lào Cai) cho biết, đơn vị này vừa xử phạt hành chính T.V.T (SN 2006, trú tại thôn Khánh Thiện, xã Lâm Thượng) về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3.10, qua theo dõi không gian mạng, Công an xã Lâm Thượng phát hiện T.V.T đăng hình ảnh "Quyết định gọi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự" kèm bình luận xúc phạm.

Sau đó, T.V.T tiếp tục livestream trên Facebook cá nhân, có lời lẽ xúc phạm Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Công an triệu tập T.V.T. đến làm rõ hành vi vi phạm

Làm việc với cơ quan chức năng, T.V.T thừa nhận hành vi và khai thực hiện do không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự đồng thời cam kết không tái phạm sau khi được tuyên truyền.

Ngành chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức, mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.