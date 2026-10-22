Nghĩa tình ở La Êê

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây, gia đình ông Pơ Loong Dên là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Ông Pơ Loong Dên mắc bạo bệnh, bị liệt nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân; căn nhà cũ xuống cấp, dột nát ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của gia đình... Trước hoàn cảnh đó, Đồn Biên phòng La Êê đã chủ động kết nối, vận động Công ty Trường Sơn 532 hỗ trợ 200 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp đóng góp hơn 300 ngày công lao động. Sau hai tháng thi công, vượt qua khó khăn về thời tiết, địa hình, ngôi nhà khang trang, kiên cố đã hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà mới, chị Pơ Loong Dá, con gái ông Pơ Loong Dên, tâm sự: “Được Công ty Trường Sơn 532 và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê cùng cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nên bố tôi đã có ngôi nhà mới khang trang. Từ nay, bố tôi đã có nơi nằm điều trị ấm áp, kiên cố, không còn sợ gió lùa, không còn sợ mưa bão nữa”.

Các đại biểu chia vui cùng gia đình ông Pơ Loong Dên (thôn Pà Ooi, xã La Êê, TP Đà Nẵng) trong ngày khánh thành nhà “Mái ấm biên cương”.

Được biết, những năm qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng La Êê luôn đồng hành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành địa phương tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện các chủ trương xóa nghèo, xóa nhà tạm và các chính sách an sinh xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương... Nhiều mô hình, chương trình công tác dân vận đang được đơn vị duy trì hiệu quả như: Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”; “Nuôi heo bản địa”; điểm cắt tóc miễn phí cho nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn; đảng viên phụ trách các hộ gia đình...