Tháng 10 năm nay nóng nhất trong chuỗi quan trắc 65 năm

Hà Nội trải qua tháng 10 có nền nhiệt cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm. Ảnh: PHÚC HẬU

Cục Khí tượng - thủy văn cho biết, tháng 10 vừa qua, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Riêng Bắc bộ cao hơn 2-3 độ C. Một số nơi ở Nam bộ cao hơn 0,5-1 độ C.

Nhiệt độ trung bình toàn quốc trong tháng 10 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961 đến nay.

Trong tháng 10, có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Ngoài ra, 98 trạm có nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt giá trị lịch sử, trong đó có 87 trạm ở Bắc bộ.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng - thủy văn, tại Nam bộ, tổng lượng mưa tháng 11 phổ biến 80-150mm (xấp xỉ trung bình nhiều năm), có nơi cao hơn. Tháng 12, lượng mưa sẽ giảm còn 20-40mm (thấp hơn mức phổ biến khoảng 10-20mm). Đến tháng 1-2027, Nam bộ và cao nguyên Trung bộ ít mưa.

Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong khi trung bình nhiều năm cùng thời kỳ có 2,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta. Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất 96%.

Về nhiệt độ, dự báo tháng 11 có nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C. Sang tháng 12 và tháng 1-2027, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cao hơn 1-2 độ C.