Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội và lãnh đạo xã Quốc Khánh.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Các đại biểu dự buổi làm việc

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, công tác chuẩn bị các hoạt động cơ bản được triển khai theo kế hoạch. Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 6/11/2026 tại Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Quốc Khánh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Để bảo đảm các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện kế hoạch và các điều kiện tổ chức; đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ nguồn lực. Đến nay, các đơn vị đã đăng ký hỗ trợ kinh phí, quà tặng và nhiều hình thức an sinh thiết thực như gian hàng 0 đồng, hỗ trợ sinh kế; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Tổng giá trị nguồn lực huy động dự kiến trên 1,1 tỷ đồng.

Cụ thể, chương trình dự kiến hỗ trợ sinh kế bằng con giống cho 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã biên giới, trị giá 500 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên minh Hợp tác xã và các đơn vị liên quan chuẩn bị gian hàng 0 đồng, cung cấp nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng gia đình và các vật dụng thiết yếu cho người dân.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại đây cũng sẽ diễn ra hoạt động ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2026 - 2030; giữa Hội Khuyến học tỉnh với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 60 suất học bổng “Khuyến học - Đồng hành cùng học sinh vùng biên giới” cho học sinh 2 xã Quốc Việt và Kháng Chiến, mỗi xã 30 suất.

Lãnh đạo xã Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Đối với hoạt động tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, xã Quốc Khánh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị địa điểm, chương trình, kịch bản và các điều kiện cần thiết để tổ chức tại thôn Cao Lan.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, rà soát các phần việc và phương án phối hợp tổ chức. Nội dung tập trung vào công tác tổ chức, hoàn thiện kịch bản chương trình, huy động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng phóng sự trình chiếu tại chương trình, chuẩn bị gian hàng 0 đồng; đồng thời thảo luận phương thức hỗ trợ và theo dõi việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại xã Quốc Khánh.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là chương trình có quy mô lớn, nhiều nội dung, lần đầu tiên được tổ chức, vì vậy các cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc được phân công, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chu đáo và thành công.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai những nhiệm vụ đã được thống nhất; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời báo cáo lãnh đạo phụ trách để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung. Đồng thời, cần rà soát tổng thể các nội dung, tổ chức tổng duyệt trước khi chương trình diễn ra, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng và các khâu tổ chức.