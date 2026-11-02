Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa phối hợp khám bệnh, cấp thuốc cho 500 người dân xã Tây Khánh Sơn

Ngày 2-11, tại xã Tây Khánh Sơn, Hội Đông y tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Đông y phường Chợ Lớn (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Các y, bác sĩ bắt mạch chẩn bệnh cho người dân.

Tại đây, đội ngũ lương y, y sĩ, bác sĩ của 2 đơn vị bắt mạch, chẩn bệnh, tư vấn cho người dân phòng một số bệnh thường gặp như: Viêm hô hấp, thoái hóa đốt sống, đau khớp, đau vai gáy, mất ngủ, suy nhược cơ thể... Đồng thời, hướng dẫn cách vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời tiết nắng nóng và cấp phát thuốc đông y miễn phí.

Dịp này, đoàn tặng 500 suất quà gồm các nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn xã. Tổng trị giá thuốc và quà tặng của chương trình hơn 585 triệu đồng, do các doanh nghiệp dược phẩm, cơ sở sản xuất đông dược, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ.

Người dân nhận các phần quà tại chương trình.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình “Đông y hướng về cộng đồng” năm 2026 của 2 đơn vị. Trước đó, trong tháng 6, 2 đơn vị phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 500 người dân xã Tây Khánh Vĩnh với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng. Chương trình góp phần giúp người dân khu vực miền núi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức trong phòng bệnh, cải thiện chất lượng cuộc sống.