Dự báo thời tiết đêm 2 và ngày 3/11

Khu vực Bắc Bộ đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời có nắng gián đoạn, một số nơi sáng sớm xuất hiện sương mù. Khu vực Trung Bộ, từ chiều tối nay mưa rào và dông có xu hướng gia tăng. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, từ đêm nay mưa có xu hướng giảm, chỉ xuất hiện vài nơi. Ngày mai, trời nhiều mây, có lúc hửng nắng, tuy nhiên vẫn cần đề phòng mưa rào cục bộ, nhất là tại khu vực vùng núi. Nhiệt độ toàn tỉnh phổ biến khoảng 23-29 độ C, vùng cao trời mát hơn, vùng núi đêm và sáng sớm trời rét.