Nghệ sĩ Việt Hương bị thay thế

Việt Hương và Hồng Đào đều là những nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu kịch nói miền Nam, có nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam lẫn hải ngoại. Cùng thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội, cả hai từng nhiều lần xuất hiện chung trong các chương trình nhưng phải mất nhiều năm mới chính thức có cơ hội đóng chung trên màn ảnh rộng.

Mối quan hệ của Việt Hương và Hồng Đào từng nhận nhiều sự chú ý khi khoảng năm 2016 - 2017, Hồng Đào thay thế Việt Hương ở một số chương trình truyền hình. Thời điểm đó, từng xuất hiện tin đồn hai nghệ sĩ bất hòa. Tuy nhiên, cả hai sau đó cùng dẫn Là vợ phải thế, qua đó cho thấy mối quan hệ ngoài đời vẫn tốt đẹp. Việt Hương cũng nhiều lần chia sẻ sự trân trọng dành cho đàn chị và từng xúc động khi nhắc đến quãng thời gian đồng hành cùng Hồng Đào.

Việt Hương ghi dấu với những vai diễn giàu chiều sâu trong những năm gần đây. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm làm nghề, đến Chị Dâu, Việt Hương và Hồng Đào mới có màn kết hợp chính thức trên màn ảnh rộng. Tại họp báo phim, Việt Hương từng chia sẻ mong muốn được đóng chung với Hồng Đào và xem đây là một trong những ước mơ trong nghề. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết bản thân rất trân trọng cơ hội được làm việc cùng đàn chị.

Trong Chị Dâu, Việt Hương đảm nhận vai Hai Nhị, còn Hồng Đào vào vai Ba Kỳ. Hai nhân vật có nhiều khác biệt trong cách sống và quan điểm gia đình, tạo nên những màn đối đầu giàu cảm xúc. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 113 tỷ đồng, đồng thời giúp Việt Hương được ghi nhận với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại DANAFF 2025.

Không dừng lại ở đó, Việt Hương và Hồng Đào tiếp tục tái hợp trong Cục Vàng Của Ngoại. Lần này, hai nghệ sĩ hóa thân thành bà Hậu và bà Khanh, cùng chia sẻ tình yêu dành cho con cháu. Sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai nhân vật giúp Việt Hương và Hồng Đào có thêm không gian thể hiện những sắc thái nhẹ nhàng, giàu tình cảm hơn.

Việt Hương có hai lần hợp tác với Hồng Đào trên màn ảnh rộng.

Hai lần đóng chung cũng diễn ra trong giai đoạn Việt Hương có bước chuyển đáng chú ý về diễn xuất. Từ một nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những vai hài, nữ nghệ sĩ dần thử sức với các nhân vật có chiều sâu tâm lý trong Ma Da, Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại. Tổng doanh thu các phim có Việt Hương góp mặt được thống kê xấp xỉ 760 tỷ đồng, bên cạnh nhiều giải thưởng ghi nhận diễn xuất trong những năm gần đây.

Thế nhưng, ở Lên Hương, Việt Hương không tiếp tục đồng hành cùng Hồng Đào. NSND Hồng Vân được lựa chọn thay thế trong vai trò bạn diễn, tạo nên một cặp đôi mới trên màn ảnh. Đáng chú ý, Hồng Vân và Hồng Đào vốn là đôi bạn thân đã có gần 40 năm gắn bó từ sân khấu. Cả hai từng cùng trưởng thành trong môi trường kịch nói và nhiều lần đứng chung sân khấu trước khi tái hợp trong điện ảnh.

Việc Hồng Vân xuất hiện bên cạnh Hồng Đào vì thế tạo ra một sự thay đổi đáng chú ý về dàn diễn viên. Nếu Việt Hương và Hồng Đào mới chỉ có hai lần đóng chung trên màn ảnh rộng, Hồng Đào và Hồng Vân lại sở hữu một mối quan hệ lâu năm cả trong nghề lẫn đời sống.

Việt Hương chuyển mình từ nghệ sĩ hài sang những vai diễn tâm lý. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh điện ảnh, nữ nghệ sĩ tiếp tục gắn bó với sân khấu và cùng NSƯT Minh Nhí đầu tư, đồng sáng lập Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh tại TP.HCM. Ở tuổi 50, Việt Hương vẫn theo đuổi công việc diễn xuất, đồng thời dành thời gian cho gia đình bên nhạc sĩ Hoài Phương và con gái.

Từ một ước mơ được đứng chung khung hình với Hồng Đào đến hai lần hợp tác trên màn ảnh, Việt Hương đã có một mối duyên điện ảnh đặc biệt với đàn chị. Nhưng ở dự án mới, sự xuất hiện của NSND Hồng Vân đã tạo nên một cuộc hội ngộ khác, khiến câu chuyện thay đổi bạn diễn của Hồng Đào trở thành điểm đáng chú ý trong hành trình mới của cả ba nghệ sĩ.