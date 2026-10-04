Doanh nhân An Võ thanh lịch và quyền lực trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026

Xuất hiện tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, doanh nhân An Võ gây ấn tượng với hình ảnh thanh lịch, sang trọng trong thiết kế dạ hội đen ôm sát, tôn lên vóc dáng và thần thái tự tin. Không lựa chọn một tổng thể quá cầu kỳ, cô tạo dấu ấn bằng sự tiết chế trong trang phục, kết hợp cùng cách tạo hình sắc sảo và hiện đại.

Doanh nhân An Võ xuất hiện xinh đẹp tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026

Thiết kế mang phom dáng đuôi cá mềm mại, ôm theo đường cong cơ thể và kéo dài chạm sàn. Điểm nhấn nằm ở phần thân trên với đường cắt lệch vai cùng những chi tiết đính kết ánh bạc chạy dọc một bên vai và thân váy. Những mảng sáng nhỏ tạo hiệu ứng bắt ánh đèn, giúp sắc đen trở nên sinh động hơn mà vẫn giữ được vẻ sang trọng.

Nữ doanh nhân thu hút nhiều sự chú ý với phong cách thời trang thanh lịch và sang trọng

Phần vai được xử lý bất đối xứng, kết hợp cùng kiểu tóc búi cao giúp đường nét gương mặt và phần cổ được tôn lên. Tổng thể mang đến hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, trưởng thành và tự tin, phù hợp với không khí trang trọng của đêm chung kết.

Doanh nhân An Võ đọ dáng cùng giám khảo Xuân Lan

Đặc biệt, An Võ không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời tại sự kiện. Cô còn đảm nhận vai trò Giám khảo Miss Universe Vietnam 2026, cùng Hội đồng Giám khảo đồng hành trong hành trình đánh giá và tìm kiếm những gương mặt nổi bật của cuộc thi.

Doanh nhân An Võ trên hàng ghế giám khảo

Hiện An Võ giữ vị trí Phó Chủ tịch 1st Commercial Lending tại Houston, Texas và Phó Chủ tịch 1st Venture Capital. Cô có nền tảng chuyên môn về Quản trị Kinh doanh và Marketing, đồng thời sở hữu kinh nghiệm trong truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng hình ảnh và kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nhân An Võ và Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh

Sự giao thoa giữa kinh doanh, truyền thông và lĩnh vực sắc đẹp tạo nên một góc nhìn riêng cho An Võ khi ngồi ở vị trí Giám khảo. Trong một cuộc thi sắc đẹp hiện đại, bên cạnh ngoại hình, phong thái, khả năng giao tiếp và hình ảnh cá nhân cũng là những yếu tố tạo nên dấu ấn của mỗi thí sinh.