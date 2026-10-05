Phim Việt không đối thủ, tiến sát mốc 300 tỷ đồng

Thống kê trên Box Office Vietnam cho thấy Trại buôn người vẫn không có đối thủ ngoài phòng vé tuần qua. Khép lại tuần chiếu thứ 2, bộ phim mang về 287 tỷ đồng. Tốc độ kiếm tiền của tác phẩm rất nhanh, với số suất chiếu áp đảo các đối thủ khác.

Phim đang tiến sát mốc 300 tỷ đồng. Ảnh: ĐPCC.

Riêng trong ngày 4/10, Trại buôn người được xếp hơn 5.650 suất chiếu, bán ra vượt 420.000 vé. Đây là con số rất hiếm gặp trong lịch sử phòng vé Việt. Box Office Vietnam ghi nhận trước đó, chỉ có phim quốc tế Kẻ trộm mặt trăng 4, Mưa đỏ và một bộ phim của Trấn Thành từng vượt mức 5.600 suất chiếu/ngày.

Hiện tại, Trại buôn người chiếm tỷ lệ khoảng 70% thị phần rạp. Theo khảo sát, tại một số cụm rạp lớn, phim có tới 30 suất chiếu/ngày, tức bình quân chưa đầy một tiếng lại có một suất chiếu.

Tuần này, đứa con tinh thần của Toni Dương Bảo Anh tiếp tục "rộng đường" kiếm tiền khi không có đối thủ mới xuất hiện. Hai dự án tiềm năng là Quỷ ăn tạng 4 và Án mạng karaoke đều thông báo dời lịch chiếu, khiến Trại buôn người gần như không gặp cản trở. Tác phẩm được dự đoán nhiều khả năng vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng.

Cơn sốt Trại buôn người đẩy cả hai phim Việt khác là Út Lan 2 và Lên hương rơi vào cảnh lép vế. Lên hương với doanh thu tốt trong giai đoạn đầu tưởng như sẽ dễ dàng chinh phục cột mốc 100 tỷ đồng. Song, sự xuất hiện của Trại buôn người khiến doanh thu tác phẩm chững lại đột ngột. Tổng doanh thu đứa con tinh thần của Khương Ngọc đang dừng ở mốc 93 tỷ đồng.

Út Lan 2 có Kiều Oanh mới thu 43 tỷ đồng.

Trong khi Út Lan 2 có phần chật vật hơn khi hiện chỉ thu 43 tỷ đồng - con số có phần ảm đạm khi đặt cạnh doanh thu phần 1 (hơn 90 tỷ đồng). Phải đến giữa tháng 10 khi một số phim Việt ra rạp, cục diện phòng vé có thể mới có thay đổi đáng kể.