Khoảnh khắc tuyệt đẹp ở tuổi 55 của Hoa hậu Giáng My trên Mù Cang Chải

Những ngày đầu tháng 10 nắng vàng rực rỡ ở Mù Cang Chải, Hoa hậu Giáng My đã khoe trọn vẹn bộ ảnh với trang phục cá tính riêng của mình.

Người đẹp choáng ngợp trước khung cảnh tươi đẹp với núi non hùng vĩ cùng ruộng bậc thang chập chùng của vùng Tây Bắc.

Ở tuổi 55, nhan sắc của Hoa hậu Giáng My vẫn rất trẻ đẹp với làn da mịn màng, đều màu cùng vóc dáng chuẩn đẹp.

Trước những hình ảnh này, cư dân mạng phải trầm trồ vì vẻ đẹp không tuổi. Thậm chí, không ít người ví nàng hậu như "búp bê sứ" bởi nhan sắc không tỳ vết dù đã bước qua tuổi 50.

Chia sẻ bí quyết chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, Giáng My cho biết chị có nguyên tắc không thức quá khuya. Về chế độ ăn uống, mỹ nhân 7X uống nhiều nước, luôn ăn đủ chất, không ăn kiêng và không ăn quá no. Chị cũng tuân theo quy tắc 8/16, nghĩa là nếu có bữa tiệc muộn thì sẽ phải căn đủ 16 tiếng sau mới ăn lại.

Ngoài ra, Giáng My luôn tập luyện để khỏe. Người đẹp 7X thích nhiều môn thể thao như đạp xe, chạy bộ, bơi lội và tập yoga. Hoa hậu Đền Hùng chia sẻ thêm với Thanh niên: "Tôi sống lành mạnh với tư tưởng thoải mái, không tự gây áp lực cho bản thân. Tôi suy nghĩ thanh thản, xem nhẹ mọi chuyện. Có một câu nói tôi luôn tự dặn mình hằng ngày đó là đừng lấy lỗi lầm người khác trừng phạt bản thân mình. Yếu tố tinh thần quyết định rất lớn đến sự tươi trẻ".

Nhờ chăm sóc sức khỏe lẫn nhan sắc nên Hoa hậu Giáng My sau 33 năm đăng quang Hoa hậu Đền Hùng vẫn trẻ như mới đôi mươi.

Tóm tắt ngắn gọn Giáng My (sinh năm 1971) là Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, danh hiệu chỉ được trao một lần. Chị từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn viên, ca sĩ, người mẫu và MC, đồng thời kinh doanh. Giáng My được biết đến với vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung và thường được gọi là "người đẹp không tuổi".