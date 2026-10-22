Nghề đẩy côn miền Tây

Nghề đẩy côn thường được thực hiện khi nước trên đồng sâu khoảng 20 - 40cm. Người dân tranh thủ lúc sáng sớm, khoảng 6 - 9 giờ, hoặc từ 15 giờ trở đi, khi thời tiết dịu mát và cá lên đồng kiếm ăn.

Cận cảnh dàn côn.

Dụng cụ đẩy côn khá đơn giản, gồm cây tre hoặc tầm vông dài từ 10 - 15m, được buộc ngang mũi hoặc đuôi xuồng. Dọc thân cây, người dân gắn các thanh côn bằng sắt hoặc chì dài khoảng 1 - 1,2m, cách nhau chừng 15 - 20cm, tạo thành một dàn côn dùng để dò và bắt cá trên đồng ngập nước.

Do không dùng xung điện, nên nghề đẩy côn hạn chế tác động đến nguồn lợi thủy sản và môi trường tự nhiên.

Khi xuồng di chuyển, dàn côn quét qua mặt ruộng, làm cá giật mình, vùi xuống bùn, tạo thành những tăm nước. Dựa vào dấu hiệu này, người đẩy côn nhanh chóng dùng nơm chụp đúng vị trí để bắt cá. Kỹ thuật đòi hỏi sự tinh mắt, nhanh tay và kinh nghiệm nhận biết dấu cá dưới mặt nước.

Người dân đẩy côn bắt cá.​

Đẩy côn không chỉ là thú vui của người dân lúc nông nhàn, chờ nước rút, mà còn là nghề mưu sinh, nghề mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước vùng châu thổ Cửu Long.

Trung bình mỗi ngày, người làm nghề có thể bắt được vài ký cá lóc, cá rô phi, cá trê…; những hôm trúng cá, sản lượng có thể hơn chục ký. Với giá bán dao động từ 60.000 - 120.000 đồng/kg, tùy loại cá và trọng lượng, nghề đẩy côn có thể mang lại thu nhập từ vài trăm ngàn đồng đến hơn một triệu đồng mỗi ngày.