Chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ở đỉnh núi cao nhất châu Âu

Cảnh thiên nhiên dưới chân núi Elbrus, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Núi Elbrus nằm trên dãy Kavkaz, Nga, được xem là ngọn núi cao nhất châu Âu. Núi có hai đỉnh, trong đó đỉnh phía Tây cao 5.642m và đỉnh phía Đông cao 5.621m. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trên núi Elbrus, Nga, ngày 30/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trên núi Elbrus, Nga, ngày 30/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích leo núi, đi bộ đường dài và các môn thể thao mùa Đông. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trên núi Elbrus, Nga, ngày 30/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trên núi Elbrus, Nga, ngày 30/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Núi Elbrus nằm trên dãy Kavkaz, Nga, được xem là ngọn núi cao nhất châu Âu. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích leo núi, đi bộ đường dài và các môn thể thao mùa Đông. (Ảnh: THX/TTXVN phát)