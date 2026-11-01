Rock Concert 'Thái Nguyên bừng sáng' dự kiến thu hút 30.000 khán giả

Chương trình do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo nội dung; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện, Công ty cổ phần Netmedia tổ chức. Tổng đạo diễn chương trình là Nguyễn Trung Dũng, MC Phí Linh.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” được định hướng là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, sử dụng ngôn ngữ âm nhạc rock hiện đại để tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa trà, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Thái Nguyên. Chương trình đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và khát vọng phát triển, hội nhập của địa phương.

Theo kịch bản, chương trình được xây dựng thành ba phần và màn kết thúc, với thời lượng dự kiến khoảng 120 phút. Các nghệ sĩ tham gia gồm Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Đông Hùng, Thái Thùy Linh, Bảo Trâm Idol, Nhật Huyền cùng ban nhạc Ngũ Cung, Ban nhạc Người Lính và vũ đoàn Hà Nội Trẻ.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Đông Hùng, Thái Thùy Linh….

Phần đầu tiên mang tên “Mạch nguồn đất Việt”, tập trung tôn vinh lịch sử, truyền thống cách mạng và tinh thần người Việt. Ca sĩ Thái Thùy Linh cùng Ban nhạc Người Lính dự kiến biểu diễn các ca khúc “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành” và “Vết chân tròn trên cát”. Tiếp đó, ca sĩ Đông Hùng trình diễn “Đường lên phía trước”, “Rạng rỡ gấm hoa Việt Nam” và “Kỷ nguyên hòa ca”.

Phần thứ hai có chủ đề “Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa”, mang đến không khí trẻ trung, sôi động với các ca khúc dành cho khán giả trẻ. Ca sĩ Isaac dự kiến biểu diễn “Rừng vàng biển bạc”, “Nơi anh không thuộc về” và “Bống bống bang bang”. Ca sĩ Anh Tú góp mặt với các ca khúc “Mẹ yêu con”, “Khóa ly biệt” và mashup “Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm”.

Trong khi đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ trình diễn các ca khúc “Rực rỡ Việt Nam tôi”, “Keep Me In Love” và “Cô đơn trên sofa”.

Phần thứ ba mang tên “Rock bùng nổ giới trẻ - Kết nối triệu trái tim”, với sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung. Các ca khúc được đề xuất biểu diễn gồm “Đón em trở về”, “Yêu”, “Người ở đừng về”, “Cô đôi thượng ngàn” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.

Chương trình dự kiến khép lại bằng ca khúc “Nối vòng tay lớn”, với sự tham gia hòa giọng của khán giả. Theo định hướng kịch bản, phần kết nhằm tạo không khí kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Thái Nguyên.

Chia sẻ về định hướng âm nhạc, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết rock được xác định là màu sắc chủ đạo, tạo nên tinh thần và năng lượng của chương trình. Tuy nhiên, đây là concert dành cho đông đảo công chúng nên ban tổ chức không lựa chọn rock theo hướng quá chuyên biệt mà xây dựng cấu trúc âm nhạc có sự giao thoa và cân bằng.

Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, khoảng 50% chương trình là rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Cách xây dựng này vừa bảo đảm tinh thần mạnh mẽ của một rock concert, vừa tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với khán giả ở nhiều độ tuổi và sở thích âm nhạc khác nhau.

Chương trình hướng tới việc kết nối các thế hệ khán giả thông qua những ca khúc giàu cảm xúc, tinh thần cộng đồng và niềm tự hào quê hương. Đây cũng là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng thời gắn với Festival Trà quốc tế 2026.

Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” dự kiến mở cửa tự do cho khán giả, có kiểm soát an ninh qua ba vòng. Việc kiểm soát và đóng cửa vòng ngoài được thực hiện khi khu vực sân vận động đã đủ khán giả theo phương án tổ chức.