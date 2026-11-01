Khoảng xanh ở Vườn Thực vật Hà Nội

Vườn Thực vật Hà Nội là một không gian sinh thái xanh được công nhận là điểm đến mới trong chương trình “Hành trình du lịch xanh” của Thủ đô. Ảnh: Vườn Thực vật Hà Nội

Với diện tích khoảng 20ha, Vườn Thực vật Hà Nội hiện quy tụ hơn 300 loài thực vật thân gỗ, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam. Điểm thú vị của nơi đây là cảm giác gần với một khu rừng nhỏ hơn là một công viên được sắp đặt cầu kỳ.

Trong khuôn viên còn có hồ rộng khoảng 1,5ha với dáng hình bản đồ Việt Nam, tạo điểm nhấn giữa không gian cây xanh. Hệ sinh thái hồ - vườn cây tạo nên một khoảng xanh khá đặc biệt ở phía Tây Thủ đô, đồng thời thực hiện chức năng bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu và giáo dục môi trường.

Những năm gần đây, Vườn Thực vật Hà Nội được định hướng mở rộng từ chức năng bảo tồn sang trải nghiệm sinh thái và giáo dục. Các khu trưng bày thực vật theo chủ đề, hoạt động tìm hiểu cây xanh, hoa, rau, mô hình nông nghiệp an toàn cùng chương trình dành cho học sinh, gia đình đang góp phần đưa thiên nhiên đến gần hơn với đời sống đô thị.

Tháng 12-2025, Vườn Thực vật Hà Nội chính thức được thành phố công nhận là điểm du lịch. Đầu năm 2026, địa chỉ này tiếp tục được giới thiệu trong “Hành trình du lịch xanh” của Hà Nội.

Trong bức tranh du lịch Thủ đô, vốn được biết nhiều bởi phố cổ, di sản và những công trình văn hóa, Vườn Thực vật Hà Nội gợi mở một cách khám phá khác: Nhẹ nhàng hơn, gần thiên nhiên hơn, giúp ta trân trọng hơn màu xanh đang hiện hữu ngay trong thành phố.