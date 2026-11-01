Ký ức tươi xanh về Báo Công an nhân dân và các chuyên đề

Dạo ấy, là cuối năm 1994, báo chí đã đi qua sáu, bảy năm đổi mới, đang thời xuân sắc, phong phú, đa dạng “trăm hoa đua sắc, trăm nhà đua tiếng” và kéo dài phong độ đỉnh cao đến khoảng năm 2010. Báo Công an nhân dân luôn luôn là một trong những cơ quan hùng mạnh của Báo chí Việt Nam và có bản sắc riêng được bạn đọc yêu quý.

Tôi còn nhớ trong ki-ốt sách báo nhà tôi, Báo Công an nhân dân, An ninh thế giới, Cảnh sát toàn cầu, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo An ninh Thủ đô,... bao giờ cũng được sắp và đặt lên đầu sạp báo, chỗ tiện lợi nhất khi bạn đọc chỉ cần dừng xe máy, xe đạp, vươn dài tay là với được tờ báo mình muốn mua. Nhà tôi lấy báo từ đại lý ông Long ở Hà Đông.

Cứ mỗi sáng sớm khoảng 4 h, ông Long đã đi lấy báo ở các nhà in hoặc các tòa soạn, để kịp 6h30 là giao cho các sạp báo bán lẻ, trong đó có ki-ốt của nhà tôi. Báo bán theo kỳ, bán hết được trả tiền hoa hồng 10%, báo bán không hết được trả lại. Người bán chẳng mất gì, chỉ mất công sức.

Các đại biểu dự Hội nghị cộng tác viên và các thế hệ làm Báo CAND (tháng 1/2011).

Tôi vẫn nhớ Báo Công an nhân dân và các ấn phẩm chuyên đề của báo bán được nhiều nhất. An ninh thế giới (tuần) một thời gian dài nhà tôi bán tới 200 tờ/1 kỳ. Về sau có thêm An ninh thế giới (cuối tháng), rồi (giữa tháng), và Cảnh sát toàn cầu, mỗi kỳ cũng bán được trên dưới 30 tờ. Các loại báo khác chỉ bán được trên dưới 10 tờ mỗi kỳ, có loại báo chỉ bán được một, hai tờ thôi.

Ký ức về Báo Công an nhân dân và các chuyên đề của báo cho đến bây giờ vẫn tươi rói trong tôi. Tôi là người chăm đọc sách báo, nhà lại bán sách báo nên không thể quên được, mỗi khi đời sống xã hội có sự kiện gì nóng, có vụ việc gì lạ, y như rằng 7h sáng chưa kịp mở cửa ki-ốt, người mua đã đứng sẵn chờ mua báo.

Chẳng hạn như: Vụ án triệt phá đường dây ma túy do Vũ Xuân Trường và Xiêng Phênh cầm đầu; vụ án Lã Thị Kim Oanh và đồng phạm can tội tham ô tài sản, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vụ án triệt phá băng nhóm tội phạm kiểu xã hội đen Năm Cam; vụ Al- Qaeda khủng bố - khống chế máy bay lao vào Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới WTC tại New York... gây chấn động dư luận thế giới và cũng làm cho làng báo chí nóng bỏng. Vì là các sự kiện nóng, nên báo nào cũng không bỏ qua, và mỗi báo có một cách tổ chức bài, cách viết khác nhau, nhưng tôi vẫn chọn đọc Báo Công an nhân dân và các chuyên đề của báo.

Rồi cả những chuyện, những tư liệu cũ được khai thác lại trên An ninh thế giới, trên Cảnh sát toàn cầu và Báo Công an nhân dân bằng góc nhìn nhân văn, cách viết công phu nên chinh phục bạn đọc.

Tôi gần gũi và có nhiều kí ức với Báo Công an nhân dân và các chuyên đề, trước hết là mưu sinh, sau đó là đọc, học và gắn bó với viết bài cho bản báo. Kỷ niệm sâu sắc đầu tiên là tham gia cuộc thi sáng tác truyện ngắn, bút ký về đề tài An ninh trật tự mang tên “Cây bút vàng” lần thứ 2, và dự Trại sáng tác văn học tại thành phố biển Nha Trang năm 1999.

Xe ôtô xuất phát từ Hà Nội, hai Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an là nhà thơ Đặng Vương Hưng, nhà văn Nguyễn Như Phong thay nhau cầm lái chở các nhà văn, nhà báo: Cao Tiến Lê, Phan Đình Minh, Đoàn Xuân Tuyến, Trần Duy Hiển và tôi vượt 1.300km vào Nhà khách Bộ Công an ở Nha Trang. Hồi đó, nhà văn biết lái xe rất hiếm hoi, nên thấy hai ông nhà văn - Thượng tá Công an lái xe như tài tử điện ảnh trên từng cây số, trong mắt tôi ngưỡng mộ, nể phục lắm.

Chúng tôi còn được Ban Tổ chức bố trí đi thâm nhập, lấy tài liệu tại Trại giam A2 (Đồng Găng - Khánh Hòa) và Trại giam Xuân Phước (Đồng Xuân - Phú Yên), gặp gỡ các phạm nhân tìm hiểu cuộc đời, số phận, và cả quá trình vướng vòng lao lý của họ. Chúng tôi cũng được đến một số đơn vị Công an địa phương, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Công an để hiểu được phía sau những thành tích, chiến công vang dội là những gian nan, vất vả, thiệt thòi, được và mất trong cuộc sống đời thường...

Chính vì thế, trong trại sáng tác này, đã ra đời nhiều truyện ngắn, bút ký thật cảm động của các tác giả: Nguyễn Tam Mỹ, Như Bình, Phan Đình Minh, Bạch Lê Vân Nguyên, Nguyễn Cẩm Hương, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Ngọc Phú, Nguyễn Minh Ngọc, vv...

Bạn đọc tìm mua các ấn phẩm chuyên đề của Báo CAND trên một sạp báo truyền thống tại phố Hàng Trống, Hà Nội.

Ở trại viết này, tôi đã sáng tác 2 tác phẩm, gồm truyện ngắn “Tiếng gọi nơi đầu suối” và “Trại giam A2 ký sự”. Thế rồi, công việc bận rộn cuốn tôi đi. Bỗng một ngày, tôi nhận được giấy mời của Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an mời gặp mặt cộng tác viên. Gọi là gặp mặt cộng tác viên, nhưng cũng chỉ khoảng hơn hai mươi nhà văn. Được uống nước, ăn bánh kẹo và mỗi nhà văn được tặng 500 ngàn đồng (số tiền bằng một chỉ vàng lúc đó), ai cũng thấy cuộc gặp mặt trân trọng quá.

Thế rồi, ông Hữu Ước - Tổng Biên tập phát biểu, đại ý là: Ông trân trọng cảm ơn các nhà văn đến dự và thông báo về tình hình cuộc thi sáng tác truyện ngắn, bút ký mang tên “Cây bút vàng” lần 2. Ông nói rằng, cho đến lúc này, ông rất lo lắng cho chất lượng cuộc thi, Ban Biên tập họp và đánh giá cuộc thi chưa xuất hiện giải nhất, mà cuộc thi nào có giải nhất mới thành công. Ông kêu gọi các nhà văn ngồi đây là những người viết văn xuôi đang đến hồi sung sức nhất, vì tình yêu với Văn hóa - Văn nghệ Công an mà tham gia nhiệt thành đến phút chót cuộc thi... Chẳng hiểu sao, ai cũng náo nức hưởng ứng, đêm chong đèn ngồi sáng tác luôn. Nhà văn Chu Lai còn hùng hồn hẹn không quá 3 ngày sẽ có tác phẩm dự thi.

Cuối cùng, cuộc thi sáng tác truyện ngắn, bút ký mang tên “Cây bút vàng” lần thứ 2 đã thành công tốt đẹp. Nhà văn Chu Lai “không quá 3 ngày” mà vẫn sáng tác ra truyện ngắn đặc sắc đạt giải C. Và, có một điều rất thú vị là tôi và nhà văn Vân Hạ là hai trại viên của Trại sáng tác Nha Trang do nhà văn Phan Quế làm trưởng trại, cùng được giải A cuộc thi này.

Gần 30 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ cuộc thi ấy không chỉ thành công bởi chất lượng, mà còn phát hiện ra nhiều cây bút mới, sau này trở thành những nhà văn được bạn đọc nhớ tên. Tôi cũng nhớ cuộc gặp mặt “Các cây bút văn xuôi sung sức” theo lời ông Hữu Ước, và chợt nghĩ: Có cuộc gặp ấy, thì tôi mới viết tiếp, nhà văn Chu Lai và một số nhà văn khác cũng viết tiếp và được giải.

Suy ra, mọi thành công của tòa soạn từ các cuộc thi truyện ngắn, bút ký làm nên thương hiệu Văn nghệ Công an; rồi làm báo, phát hành Báo Công an nhân dân và các chuyên đề với số lượng vượt trội, tia-ra hàng trăm ngàn bản mỗi kỳ, một phần bắt đầu từ công tác tổ chức, từ sự quan tâm, gần gũi, trân trọng cộng tác viên nữa.