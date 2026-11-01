Hóa ra trứng cũng có thể luộc bằng nồi chiên không dầu, cách làm đơn giản đến bất ngờ

Trứng luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, vừa dễ chế biến vừa có thể kết hợp với nhiều món ăn khác. Tuy nhiên, để trứng chín đúng độ, lòng đỏ không quá khô và dễ bóc vỏ, nhiều người vẫn phải chú ý thời gian luộc, nhiệt độ nước cũng như cách làm nguội sau khi nấu.

Gần đây, nhiều người chia sẻ một cách làm trứng khá tiện lợi, sử dụng nồi chiên không dầu thay cho nồi nước trên bếp. Với cách này, trứng được lấy trực tiếp từ tủ lạnh, đặt vào nồi rồi làm chín bằng luồng khí nóng tuần hoàn, không cần thêm nước hay chờ nồi nước sôi. Cách làm này giúp giảm bớt công đoạn chuẩn bị, nhưng thời gian và độ chín của trứng còn phụ thuộc vào kích thước trứng cũng như từng loại nồi.

Cách làm trứng chín bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu và dụng cụ

- Trứng gà hoặc trứng vịt tùy nhu cầu.

- Nồi chiên không dầu.

- Một bát nước lạnh có đá để làm nguội trứng sau khi nấu.

Cách thực hiện

Bước 1: Lấy trứng từ tủ lạnh và làm nóng nồi

Lấy trứng trực tiếp từ ngăn mát tủ lạnh, không cần để trên bàn cho hết lạnh, cũng không cần ngâm qua nước trước khi chế biến. Kiểm tra để chọn những quả còn nguyên vỏ, không bị nứt vỡ.

Làm nóng nồi chiên không dầu ở mức 130 - 150 độ C (tùy công suất mỗ nồi).

Bước 2: Xếp trứng vào nồi

Khi nồi đã đạt nhiệt độ, đặt từng quả trứng vào giỏ chiên. Xếp trứng thành một lớp, không chồng lên nhau và không đổ nước vào nồi. Nên đặt trứng nhẹ tay để tránh làm nứt vỏ.

Bước 3: Cài đặt thời gian làm chín

Ở mức nhiệt 130 độ C, có thể tham khảo thời gian sau đối với trứng gà cỡ lớn lấy trực tiếp từ tủ lạnh:

- Khoảng 9-10 phút: Trứng có thể đạt độ lòng đào, lòng đỏ còn mềm. Mức độ chín thực tế tùy từng nồi.

- Khoảng 10-11 phút: Trứng có thể chín tới, lòng đỏ đặc hơn nhưng vẫn giữ độ mềm.

- Khoảng 12-15 phút: Trứng hướng đến độ chín kỹ, lòng trắng và lòng đỏ đông lại rõ hơn.

Các mốc thời gian trên chỉ mang tính tham khảo, không bảo đảm cho mọi loại nồi, vì mỗi loại nồi có công suất khác nhau. Tùy theo nồi nhà bạn công suất như thế nào thì cài đặt thời gian sao cho phù hợp.

Nếu lần đầu thực hiện, bạn nên thử với 1 hoặc 2 quả trước, sau đó điều chỉnh thêm thời gian nếu trứng chưa đạt độ chín mong muốn. Trứng to, số lượng trứng nhiều hoặc nồi có khả năng gia nhiệt khác nhau có thể làm thay đổi kết quả.

Bước 4: Làm nguội trứng ngay sau khi nấu

Khi hết thời gian, dùng kẹp gắp trứng ra cẩn thận rồi cho ngay vào bát nước đá khoảng 10 phút để dễ bóc vỏ hơn.

Sau khi trứng nguội, gõ nhẹ quanh vỏ, lăn trứng trên mặt phẳng để tạo các vết nứt nhỏ rồi bóc từ đầu to của quả trứng. Nếu vỏ vẫn bám vào lòng trắng, có thể bóc dưới vòi nước chảy nhẹ.

Một số lưu ý khi làm trứng bằng nồi chiên không dầu

- Không cần thêm nước: Trứng được làm chín nhờ khí nóng trong nồi, khác với cách luộc truyền thống bằng nước sôi.

- Không nên mặc định nhiệt độ cao sẽ nhanh và ngon hơn: Nhiệt quá cao có thể khiến vỏ trứng nứt hoặc làm phần lòng trắng bên ngoài bị dai trong khi bên trong chưa đạt độ chín mong muốn.

- Nên thử nghiệm với số lượng ít: Mỗi nồi chiên có công suất, cách lưu thông khí nóng và mức nhiệt thực tế khác nhau. Khi đã tìm được thời gian phù hợp với nồi nhà mình, bạn có thể áp dụng cho những lần sau.

- Chú ý độ chín nếu làm cho trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng yếu: Để bảo đảm an toàn thực phẩm, nên nấu cho cả lòng trắng và lòng đỏ đông chắc, không còn lỏng.

- Bảo quản đúng cách: Nếu chưa ăn ngay, để trứng nguội rồi cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Trứng chín nên được sử dụng trong vòng vài ngày; không để trứng đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu.