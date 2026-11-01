Tổ chức Tuần Văn hóa 'Sa Pa tinh hoa hội tụ' thu hút du khách dịp cuối năm

Một góc Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” gắn với các chương trình, sự kiện quý 4/2026 nhằm quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối doanh nghiệp và thu hút du khách đến với Sa Pa trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch 2027.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động được tổ chức từ tháng 11/2026 đến đầu tháng 1/2027 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, xúc tiến thương mại và du lịch. Các hoạt động hướng tới tạo không gian giao lưu văn hóa, trải nghiệm sản phẩm địa phương, góp phần nâng cao hình ảnh Sa Pa là điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Tuần Văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ” năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 tại Sân Quần, không gian văn hóa Sa Pa.

Chương trình gồm lễ khai mạc, giới thiệu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, trình diễn văn nghệ, trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm thủ công truyền thống.

Trong tháng 11, phường cũng dự kiến tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giữa Sa Pa, Lào Cai và Tam Đảo, Phú Thọ, góp phần tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá điểm đến và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch.

Không khí lễ hội tiếp tục được nối dài với chuỗi hoạt động chào mừng Giáng sinh năm 2026, gồm trang trí không gian, tổ chức chương trình nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm mùa đông. Đặc biệt, chương trình Countdown chào năm mới 2027 dự kiến diễn ra từ 20 giờ ngày 31/12/2026 tại Sân Quần, phường Sa Pa, với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, chương trình âm nhạc và màn đếm ngược chào năm mới.

Sáng 1/1/2027, chương trình đón những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Sa Pa trong năm mới sẽ được tổ chức tại Công viên văn hóa các dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và hiếu khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, Sa Pa hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy liên kết du lịch và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, du khách trong dịp cuối năm 2026 và chào đón năm mới 2027./.

Năm 2025, Sa Pa đón khoảng 4,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Theo thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Sa Pa ước đón hơn 3,7 triệu lượt khách, đạt 79,2% kế hoạch năm. Địa phương tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đạt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 23.000 tỷ đồng trong năm 2026 này. Được công nhận từ năm 2017, Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa có diện tích khoảng 684km², bao gồm toàn bộ thị xã Sa Pa trước đây. Từ ngày 1/7/2025, thị xã Sa Pa được tổ chức lại thành một phường và các xã; trong đó phường Sa Pa là khu vực đô thị, nằm trong vùng trung tâm lõi của Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa.