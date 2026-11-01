Chuyện gì khiến 'tiểu thư nghìn tỷ' Ngọc Thanh Tâm bật khóc?

Trong tập này, dàn nghệ sĩ rời gian bếp để tìm đến Phá Tam Giang. Đây là nơi ba dòng sông Hương, Bồ và Ô Lâu gặp nhau trước khi đổ ra biển. Giữa khung cảnh hoàng hôn phủ vàng mặt nước, cả nhóm lần đầu trải nghiệm bắt trìa (con nghêu nước lợ) trong tiếng cười rộn ràng. Chuyến đi “healing” bất ngờ có thêm một kỷ niệm khó quên, khi Quốc Thiên bị gai dăm đâm vào chân sau lúc bắt trìa.

Trong lúc cả nhóm rong ruổi ngoài phá, cô Bé ở nhà chuẩn bị bữa tối với hai món đặc trưng của Huế là cơm hến và chè hạt sen. Tô cơm hến được hoàn thiện bằng chút mắm ruốc Huế, nước mắm chua ngọt và ăn kèm bát nước luộc hến nóng hổi, mang đến hương vị bình dị, đậm chất quê nhà.

Đây cũng là lần đầu tiên cô Bé chậm rãi kể về tuổi trẻ nhiều vất vả của mình. Là chị cả trong gia đình, cô sớm gánh vác mọi việc. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục chăm lo cha mẹ chồng, đảm nhiệm vai trò dâu trưởng để cùng chú Phước giữ gìn ngôi nhà đường của dòng họ.

Những lời tâm sự chân thành ấy khiến Ngọc Thanh Tâm xúc động nhớ đến mẹ mình. Qua từng lời kể, khán giả cũng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của người phụ nữ Huế nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Khi họ không chỉ đảm đang, chịu thương chịu khó, mà còn luôn âm thầm vun vén cho gia đình.

Bước sang ngày bán thứ tư, cả nhà nhanh chóng bắt tay chuẩn bị thực đơn mới gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả. Jun Phạm tiếp tục đảm nhận vai trò bếp trưởng, trong khi các thành viên chia nhau sơ chế nguyên liệu dưới sự hướng dẫn của cô Bé.

Không khí quán ăn thêm rộn ràng khi Quốc Thiên và Bùi Công Nam ngẫu hứng cất giọng phục vụ thực khách. Đến chiều, cả nhà cùng nhau làm chè bột lọc heo quay, món chè đặc trưng của Huế.

Minh Hằng hướng dẫn Jun Phạm nhào bột, còn bộ ba Duy Khánh, Quốc Thiên, Bùi Công Nam liên tục hát hò, biến gian bếp thành không gian sum họp vui vẻ. Khép lại ngày bán thứ tư, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối, lắng nghe chú Phước kể về ngôi nhà cổ có lịch sử hơn 135 năm tại làng Nham Biều.