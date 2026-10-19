'Nghe dân nói - nói dân hiểu'

Mỗi “Không gian Đại đoàn kết” đều xây dựng quy chế hoạt động và thành lập Ban Quản lý từ 7 đến 13 đồng chí là cán bộ của xã, phường và Bí thư chi bộ các ấp, khu phố.

“Không gian Đại đoàn kết” được tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết nhanh chóng tại địa phương.

Để công tác quản lý, điều hành hoạt động của “Không gian Đại đoàn kết” đi vào nền nếp, UBND các xã, phường ban hành nội quy sinh hoạt cụ thể.

Các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, hoạt động của các “Không gian Đại đoàn kết” để đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm, đến gặp gỡ lãnh đạo địa phương khi có nhu cầu, tổ chức một số hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội địa phương.

“Không gian Đại đoàn kết” là nơi để cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt, bàn bạc các nội dung công việc có tính chất mở. Đồng thời là nơi trao đổi với người dân, thể hiện tính gần dân, sát dân, thể hiện sự gần gũi với Nhân dân...

Qua đó, cấp ủy đánh giá cao hiệu quả hoạt động và từng bước nhân rộng mô hình “Không gian đại đoàn kết” ở các xã, phường trên địa bàn Đất Sen hồng.

“Không gian Đại đoàn kết” cũng là nơi để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội muốn gặp gỡ với lãnh đạo chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị các vấn đề xảy ra tại địa phương.

Bên cạnh đó, đây cũng là nơi người dân phản ánh về an ninh trật tự; phát triển kinh tế ở địa phương; triển khai các quy hoạch; tiếp xúc cử tri; phát quà cho hộ nghèo, học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học...

Từ đó, người dân phấn khởi khi đến “Không gian Đại đoàn kết” và rất đồng tình với việc hình thành và phát triển mô hình này trên địa bàn tỉnh.