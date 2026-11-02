Huế rà soát thực chất vị trí việc làm để phân bổ biên chế phù hợp

Chiều 2-11, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031. Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy trình xây dựng vị trí việc làm tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17-10-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19-10-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 25-10-2026 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031 theo yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với phương án giao biên chế là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, đây không đơn thuần là việc thống kê, cập nhật số liệu mà phải gắn với rà soát thực chất chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng và tính chất công việc của từng cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng vị trí việc làm phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, bám sát quy trình và khối lượng xử lý công việc, bảo đảm xác định đúng người, đúng việc, đúng yêu cầu chuyên môn.

Đặc biệt, mỗi vị trí việc làm phải được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, đánh giá đúng nhu cầu nhân lực, tránh tình trạng xây dựng vị trí việc làm chung chung, chồng chéo hoặc không phản ánh đúng yêu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ. Người đứng đầu phải trực tiếp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; đồng thời phân công cán bộ có năng lực, nắm vững chuyên môn trực tiếp thực hiện.

Quá trình rà soát phải bảo đảm khách quan, khoa học, không làm hình thức, không hợp thức hóa hiện trạng. Việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, làm cơ sở xây dựng phương án giao biên chế phù hợp, hiệu quả. Đây cũng là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quy trình xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế. Nội dung tập trung vào trình tự các bước theo Mục II Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW; yêu cầu rà soát thực chất chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ từng vị trí việc làm và gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, nội dung tập huấn được gắn với thực tiễn triển khai tại đơn vị được UBND thành phố lựa chọn làm điểm. Qua đó, các đại biểu được hướng dẫn phương pháp rà soát, thống kê khối lượng công việc, xác định nhu cầu nhân lực và thực hành cập nhật dữ liệu trên 9 biểu nghiệp vụ của Trung ương, gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1 và D2.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn cách kế thừa dữ liệu hiện có, xử lý những tình huống phát sinh; rà soát, tổng hợp nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập mã danh mục sản phẩm và xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc cũng như điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện được củng cố kiến thức về quy trình, phương pháp và thao tác nghiệp vụ, đồng thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để thống nhất cách thức triển khai. Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án giao biên chế giai đoạn 2027–2031.