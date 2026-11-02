VN-Index mất hơn 30 điểm, cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn bị xả hàng

Diễn biến từ lúc mở cửa phiên giao dịch buổi sáng ghi nhận nhịp biến động khá giằng co quanh vùng đỉnh ngắn hạn gần mốc 1.730 điểm. Sau những phút đầu duy trì sắc xanh, áp lực bán bắt đầu gia tăng khiến đường giá trượt dần xuống dưới. Chỉ số tiếp tục nới rộng đà giảm, tạo ra một nhịp lao dốc mạnh và liên tục đưa VN-Index lùi sâu về sát mốc 1720 điểm rồi tiếp tục lùi sâu hơn về vùng thấp hơn trước khi bước vào giờ nghỉ trưa.

Kết thúc phiên sáng, VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,32% đang đỡ lại gần 6 điểm cho VN-Index. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số này. Mặc dù thiệt hại về điểm số phần lớn do cổ phiếu ngân hàng nhưng về cơ bản nhóm blue-chips cũng rất kém. Ngoài ngân hàng, FPT giảm 3,8%, TCX giảm 2,91%, MWG giảm 2,7%, GVR giảm 2,08%, SSI giảm 2,07%.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán mạnh đẩy VN-Index lao dốc thủng các hỗ trợ, chạm đáy thấp nhất ngày quanh 1.696 điểm. Sau nhịp giảm sâu này, lực cầu bắt đáy giúp chỉ số bật hồi lên gần 1708 điểm nhưng nhanh chóng chững lại. Sau khi lùi về sát vùng đáy cũ ở nhịp giảm thứ hai, lực mua mạnh ồ ạt nhập cuộc ở nửa cuối phiên chiều, kéo VN-Index phục hồi thẳng đứng và đóng cửa tại 1.710,72 điểm (giảm 30,9 điểm, -1,77%).

Thanh khoản toàn thị trường ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 877,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 18.577,22 tỷ đồng. Bên phía khối ngoại, dòng vốn tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng khi khối lượng bán ròng đạt hơn 13,02 triệu cổ phiếu, lên tới 516,48 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 2/11 (Ảnh: Trading View).

Thị trường chứng kiến một phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh diện rộng và sắc đỏ chiếm ưu thế áp đảo, với tổng số mã giảm giá lên tới 536 mã và 30 mã giảm sàn, trong khi số mã tăng giá chỉ vỏn vẹn 122 mã, 18 mã tăng trần và 836 mã đứng giá.

Nhóm ngành Tài chính đóng vai trò là tâm điểm tiêu cực đè nặng lên chỉ số chung khi hầu hết các cổ phiếu trụ đều chìm trong sắc đỏ. Cụ thể, VCB giảm mạnh 4,8%, VPB giảm sâu 6,1%, BID mất 4,19%, MBB giảm 2,85%, SSI giảm 2,33%, SHB giảm 2,35%.

Các mã khác như HDB, VIX, CTG, VCI, EIB, VND đều ghi nhận mức suy yếu đáng kể, chỉ có SHS đứng giá và CTS tăng 1,43%.

Nhóm Nguyên vật liệu cũng không khá hơn khi sắc đỏ bao trùm từ các ông lớn như MSR giảm sâu 7,37%, HPG giảm 2,86% về 20.400 đồng/cổ phiếu, GVR giảm sàn 6,88%, PHR giảm sàn 6,94%, DPM giảm 5,15%, HSG giảm 5,07%.

Tương tự, nhóm Công nghiệp ghi nhận sự sụt giảm ở các mã tiêu biểu như GMD giảm 3,8%, GEX giảm 2,03%, VSC giảm 1,52%. Dù vậy vẫn xuất hiện một điểm sáng nhỏ là VJC ngược dòng tăng 0,53%.

Riêng nhóm Bất động sản có sự phân hóa khi các mã lớn như VHM giảm 1,59%, DXG giảm 2,38%, VRE giảm 4,57%, KDH giảm 4,32%, NVL giảm 0,48% nhưng VIC lại ngược dòng tăng điểm nhẹ 0,41%, HDC bật tăng trần 6,87% và VPI tăng 0,7%,

Tại nhóm Tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 2,16% và FRT giảm sàn 6,99% còn 138.300 đồng/cổ phiếu. Ngược lại, PNJ tăng nhẹ 0,65%.

Nhóm Công nghệ thông tin chứng kiến sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu đầu ngành FPT với mức mất 4,74%, về giá thấp nhất trong 3 năm qua ở 50.200 đồng/cổ phiếu.

Nhóm Năng lượng ghi nhận sắc đỏ đồng loạt ở BSR giảm 1,81%, PLX giảm 2,94% và PVT giảm 3,06%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu duy trì sự giằng co với MSN giảm 0,86%, VNM giảm 1,58%, HAG giảm 1,41%. Trong khi một số ít mã giữ được sắc xanh nhẹ như VPL đứng giá và PNJ. Trong một diễn biến khác, PNJ lần đầu ghi nhận khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung với lãi suất 10%/năm.

Nhìn chung, thị trường cho thấy dòng tiền vẫn chọn lọc rất khắt khe và chỉ tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa đều khắp thị trường.

Ngoài ra, thị trường đang đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn và lực bán gia tăng từ khối ngoại cũng như nhà đầu tư cá nhân tại các vùng kháng cự kỹ thuật, khiến thanh khoản có xu hướng co hẹp và độ rộng nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Việc sắc đỏ lấn át trên toàn bộ các nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, thép cho đến bán lẻ và công nghệ cho thấy nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu cân bằng hơn.