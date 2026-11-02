Sắc xanh của VIC không đủ sức giữ thị trường, VN-Index 'bốc hơi' gần 31 điểm

Áp lực đè nặng từ cổ phiếu ngân hàng. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch ngày 2/11, thị trường chứng khoán khởi đầu với tâm lý thận trọng. Trong phiên sáng, chỉ số VN-Index có nhịp hồi phục nhẹ nhờ lực đỡ từ bộ đôi VIC và VHM, nhưng đà tăng nhanh chóng suy yếu khi áp lực bán gia tăng.

Sang phiên chiều, sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử, kéo chỉ số giảm sâu hơn. Đóng cửa, VN-Index mất gần 31 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.711 điểm. Cùng chiều, HNX-Index giảm hơn 2 điểm, còn 250,5 điểm; UPCoM-Index giảm 1,78 điểm, xuống 122 điểm.

Thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt hơn 20.058 tỷ đồng, tương ứng hơn 978 triệu cổ phiếu được sang tay. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khớp lệnh 18.577 tỷ đồng, tăng gần 27% so với phiên liền trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán. Khối ngoại bán ròng gần 450 tỷ đồng trên toàn thị trường, với giá trị mua vào khoảng 1.932 tỷ đồng và bán ra hơn 2.382 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, MBB dẫn đầu với giá trị 182 tỷ đồng. Tiếp theo là VCB với 155 tỷ đồng, ACB (117 tỷ đồng), STB (105 tỷ đồng) và FPT (86 tỷ đồng).

Ngược lại, MSN được mua ròng nhiều nhất với 90 tỷ đồng. VIX đứng thứ hai với 40 tỷ đồng, tiếp đến là SHS (gần 31 tỷ đồng), PNJ (29 tỷ đồng) và BVH (25 tỷ đồng).

Cổ phiếu ngân hàng gây sức ép lên VN-Index

Nhóm ngân hàng là tâm điểm của đà giảm trong phiên 2/11 khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt mất giá. VCB tác động tiêu cực nhất, lấy đi 4,58 điểm của VN-Index. VPB và BID lần lượt khiến chỉ số mất thêm 2,8 điểm và 2,2 điểm.

Xét về biến động giá, VCB giảm 4,8%, xuống 53.600 đồng/cổ phiếu; VPB giảm 6,1%; BID -4,19%; ACB -3,33%; MBB -2,85%; HDB -2,23% và CTG -1,82%.

Ngoài nhóm ngân hàng, FPT cũng chịu áp lực bán mạnh khi mất 4,74%, xuống 50.200 đồng/cổ phiếu, lấy đi 0,87 điểm của VN-Index. HPG giảm 2,86%, còn 20.400 đồng/cổ phiếu, tác động tiêu cực 1,05 điểm đến chỉ số.

VHM, cổ phiếu từng hỗ trợ thị trường trong phiên sáng, cũng đảo chiều giảm 1,59% xuống 62.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi 1,73 điểm của VN-Index.

Ở chiều ngược lại, VIC vẫn giữ được sắc xanh, tăng 0,41% lên 242.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,64 điểm cho chỉ số chung. VJC, TMS và BSI cũng hỗ trợ thị trường, lần lượt đóng góp 0,11 điểm, 0,08 điểm và 0,08 điểm.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, KOS tiếp tục tăng kịch trần 6,9%, lên 4.340 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7 triệu đơn vị, đưa mã này vào nhóm có thanh khoản cao trên thị trường.

Phiên 2/11 cũng đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DVV thuộc CTCP DatViet VAC Group Holdings trên HoSE. Trong phiên chào sàn, DVV đóng cửa tại 51.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5,29% so với giá tham chiếu 54.800 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên, thị giá DVV dao động từ 45.000 đồng đến 54.000 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 557.000 đơn vị, tương ứng giá trị hơn 27,6 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 69.400 cổ phiếu DVV trong ngày giao dịch đầu tiên.

Sắc đỏ áp đảo trên diện rộng

Độ rộng thị trường cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế rõ rệt trong phiên hôm nay. Toàn thị trường có 534 mã giảm giá, trong đó 30 mã giảm sàn; số mã tăng là 123, gồm 16 mã tăng trần.

Tại nhóm chứng khoán, phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ. SSI giảm 2,33%, xuống 18.850 đồng/cổ phiếu; VIX mất 1,67%, còn 11.800 đồng/cổ phiếu. VND -2,24%, trong khi VCI -0,27%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh tại nhiều mã. Bên cạnh VIC và VPI giữ được sắc xanh, DXG giảm 2,38%, NVL -0,48%; PDR -1,33%. Ngược chiều, HDC tăng trần 6,675 lên 12.000 đồng/cổ phiếu.

Ở nhóm công nghiệp và tiêu dùng, GMD -3,8%, GEX -2,03%, MWG -2,16% và MSN -0,86%. Đáng chú ý, FRT giảm kịch biên độ 6,99%.