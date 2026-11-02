VN-Index mất hơn 30 điểm, về sát mốc 1.700

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần 2/11 giảm ngay khi vừa mở cửa giao dịch. Đóng cửa phiên, VN-Index giảm 30,90 điểm (1,77%), xuống 1.710,72 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Toàn sàn HoSE chìm trong sắc đỏ với 281 mã giảm, áp đảo so với 46 mã tăng và 47 mã đứng giá tham chiếu. VN30-Index mất 41,63 điểm (2,24%), còn 1.813,41 điểm. Nhóm VN30 có tới 27 mã giảm, chỉ 2 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Tâm điểm bán tháo trong phiên hôm nay tập trung ở nhóm ngân hàng. Trong đó, VPB giảm 6,1%, VCB giảm 4,8%, BID giảm 4,19%, MBB giảm 2,85%, ACB giảm 3,33%, HDB giảm 2,23% và SHB giảm 2,35%. Bên cạnh đó, STB, CTG, LPB, TCB cũng chìm trong sắc đỏ.

Áp lực bán cũng xuất hiện trên diện rộng trong nhóm chứng khoán. Cụ thể, SSI giảm 2,33%, VIX giảm 1,67%, VND giảm 2,24%, CTG giảm 1,82%, STB giảm 1,81%...

Ở nhóm bất động sản, VHM giảm 1,59%, DXG giảm 2,38%, VRE giảm 4,57%, KDH giảm 4,32% và NLG giảm 3,86%.

Trong nhóm bán lẻ, FRT giảm kịch sàn 6,99%, DGW giảm 6,84%, MWG giảm 2,16%. T

Đà giảm cũng lan sang nhóm nguyên vật liệu và công nghiệp với HPG giảm 2,86%, MSR giảm 7,37%, DPM giảm 5,15%, HSG giảm 5,07%, GMD giảm 3,8%, GEX mất 2,03%, CII giảm 1,89%...

Ở chiều ngược lại, VIC tăng nhẹ 0,41%, trở thành điểm sáng khi đóng góp khoảng 1,64 điểm cho VN-Index. HDC tăng trần 6,67% cũng là điểm sáng trong phiên hôm nay.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,19 điểm (0,87%), xuống 250,55 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 1,78 điểm (1,44%), còn 121,95 điểm.

Mặc dù chỉ số giảm mạnh song thanh khoản cải thiện đáng kể. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch khoảng 18.577 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với phiên trước. Tính chung cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 20.058 tỷ đồng.

Về khối ngoại, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ sáu liên tiếp. Các cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là MBB, VCB, ACB, VPB với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, MSN dẫn đầu với khoảng 90 tỷ đồng. VIX được mua ròng 40 tỷ đồng, SHS khoảng 30,5 tỷ đồng, PNJ 29,4 tỷ đồng và BVH 25,3 tỷ đồng.