Infographic | Phê duyệt Chương trình 'Hàng Việt vì người Việt'

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, các ĐBQH đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo hướng có trọng tâm và đo lường được hiệu quả. Bởi lẽ, thu hút được tập đoàn lớn chỉ là bước đầu; đưa doanh nghiệp Việt Nam thực sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mới tạo ra lợi ích lan tỏa lâu dài.