Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%

Một góc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 2/11, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2026; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 2 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, lượng hóa rõ chỉ tiêu và gắn trách nhiệm người đứng đầu để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13%.

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13%, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số chung của cả nước. Ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, qua đó huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 12,56%, dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, để đạt mức tăng trưởng trên 13% theo kịch bản đề ra, nhiệm vụ đặt ra cho quý IV là rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng, trong những tháng cuối năm, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: phấn đấu hoàn thành số thu thuế sản phẩm cả năm trên 46.000 tỷ đồng; bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị xây dựng; ngành vận tải đảm bảo khối lượng phục vụ thi công dự án đô thị Hạ Long Xanh (của Tập đoàn Vingroup).

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phấn đấu bổ sung doanh thu; ngành điện đạt sản lượng 9,5 tỷ kWh; ngành than tập trung nâng cao sản lượng, khai thác tối đa công suất các khai trường hiện hữu.

Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều và các dự án lớn; kích cầu tiêu dùng, du lịch, dịch vụ. Các sở, ngành chủ động rà soát dư địa, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng sản phẩm để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong 2 tháng cuối năm. Từng ngành, lĩnh vực phải cụ thể hóa thành kế hoạch hành động với các chỉ tiêu, khối lượng công việc, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao nhất cho các động lực tăng trưởng còn dư địa như sản xuất công nghiệp, điện, xây dựng, thu ngân sách, thương mại, dịch vụ và giải ngân đầu tư công. Các đơn vị phải chủ động tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu; thường xuyên cập nhật tiến độ, xây dựng phương án dự phòng bù đắp phần tăng trưởng thiếu hụt.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tinh thần hành động phải quyết liệt với phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả", tăng cường kiểm tra, đôn đốc và gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.