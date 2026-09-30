Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9

* Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 17.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh phối hợp với MobiFone Nghệ An, SunTechX tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026.

Quang cảnh hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 9/2026. Ảnh: Thành Duy

* Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10; quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận tại phiên họp. Ảnh: Mai Hoa

* Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Sáng 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch), tại đền thờ Trần Hưng Đạo thuộc khối Đội Cung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Các đại biểu tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: TL

* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Sau hơn 3 tháng triển khai, 9/9 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch đều hoàn thành và vượt mức đề ra.

Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với sự tham gia đông đảo của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Phương Huyền

* Từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/10/2026, tuyến đường 72m (Đường tỉnh 535B), đoạn từ nút giao với đường Lê Nin đến vòng xuyến Quán Bàu, sẽ được cấm các phương tiện để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2.

Lực lượng chức năng sẽ đóng barie, cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường 72m (Đường tỉnh 535B), đoạn từ nút giao với đường Lê Nin đến vòng xuyến Quán Bàu. Ảnh tư liệu