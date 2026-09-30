Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/9
Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án; lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức phiên họp thứ 17.
* Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.
* UBND tỉnh phối hợp với MobiFone Nghệ An, SunTechX tổ chức lễ ra mắt kho dữ liệu dùng chung tỉnh Nghệ An.
* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban với các cơ quan khối Nội chính, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026.
* Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10; quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
* Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.
* Sáng 30/9 (tức ngày 20/8 âm lịch), tại đền thờ Trần Hưng Đạo thuộc khối Đội Cung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026. Sau hơn 3 tháng triển khai, 9/9 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch đều hoàn thành và vượt mức đề ra.
* Từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/10/2026, tuyến đường 72m (Đường tỉnh 535B), đoạn từ nút giao với đường Lê Nin đến vòng xuyến Quán Bàu, sẽ được cấm các phương tiện để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-30-9-10352493.html