Rời chung cư xuống cấp ở Nghệ An, hàng trăm hộ dân chờ ngày về nhà mới

Các tòa C2, C3, C4 thuộc khu chung cư Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng, được kiểm định ở cấp độ D, mức nguy hiểm nhất. Ảnh: Song Hoàng

Sau hơn một tháng di dời khỏi những căn chung cư xuống cấp, 223/240 hộ dân tại ba tòa C2, C3, C4 thuộc khu chung cư Quang Trung chuyển toàn bộ tài sản ra ngoài. Nghệ An đang thúc tiến độ khu tái định cư CT3B, phấn đấu đưa người dân về nơi ở mới trong tháng 11.

Rời những căn hộ xuống cấp

Tại các tòa C2, C3, C4 thuộc khu chung cư Quang Trung, dấu vết xuống cấp hiện rõ ở nhiều hạng mục. Tường nhà bong tróc từng mảng, trần xuất hiện những vết nứt sâu, có nơi lộ lõi thép.

Cầu thang sắt hoen gỉ, lan can rung lắc, có đoạn nghiêng ra phía ngoài. Hệ thống kỹ thuật cũng xuống cấp, quá tải; dây điện chằng chịt, nhiều đoạn quấn chồng lên nhau, một số ổ cắm cháy sém, đèn hành lang mờ đục.

Nhiều hạng mục tại các tòa C2, C3, C4 khu chung cư Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Song Hoàng

Các tòa nhà này đã được cơ quan chức năng kiểm định ở cấp độ D, mức nguy hiểm nhất, không còn bảo đảm an toàn để sử dụng lâu dài.

Sau hơn một tháng triển khai di dời, 223/240 hộ dân tại C2, C3, C4 chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi căn hộ. 17 hộ còn lại đang được chính quyền tiếp tục vận động.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, cho biết địa phương đang tập trung hoàn tất việc di dời các hộ còn lại, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ những vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ khu chung cư CT3B.

Nhiều hạng mục tại các tòa chung cư C2, C3, C4 hư hỏng, tường bong tróc, trần nứt và hệ thống điện xuống cấp. Ảnh: Song Hoàng

Theo ông Diệu, đây là nhiệm vụ được địa phương đặc biệt quan tâm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là khi các tòa nhà đã xuống cấp ở cấp độ D.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, UBND phường Thành Vinh ban hành các quyết định hỗ trợ tạm cư và chi phí di chuyển. Các hộ dân được hỗ trợ tiền thuê nhà trong 6 tháng, tổng kinh phí 7,5 tỉ đồng; kinh phí hỗ trợ di chuyển là 1,125 tỉ đồng, bình quân 5 triệu đồng/hộ.

Chờ ngày về nơi ở mới

Việc rời những căn hộ đã gắn bó hàng chục năm không dễ dàng với nhiều gia đình. Phần lớn cư dân tại đây là cán bộ hưu trí, công nhân, viên chức và các hộ có thu nhập trung bình, thấp. Trong khi người dân lần lượt chuyển đồ ra khỏi những căn hộ cũ, tiến độ khu tái định cư CT3B cũng đang được thúc đẩy.

Người dân chuyển tài sản ra khỏi các căn hộ xuống cấp, chuẩn bị đến nơi ở mới tại khu tái định cư CT3B. Ảnh: CSCC

Từ ngày 25 đến 29/9, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30, chủ đầu tư dự án tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư CT3B cho các chủ căn hộ. Việc bốc thăm giúp người dân xác định căn hộ được bố trí, chủ động chuẩn bị cho ngày chuyển đến nơi ở mới.

Chính quyền phường Thành Vinh đang tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện CT3B, phấn đấu đưa người dân vào nơi ở mới trong tháng 11.

Khu chung cư Quang Trung gồm 22 tòa nhà 5 tầng, được xây dựng từ nhiều thập niên trước, từng là nơi ở của hàng nghìn cán bộ, công nhân, viên chức. Sau gần nửa thế kỷ sử dụng, nhiều tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi khu A và B được cải tạo, khu chung cư hiện còn bốn tòa nhà cũ có người sinh sống gồm C2, C3, C4 và D2, với khoảng 300 căn hộ. Việc di dời các hộ dân khỏi C2, C3, C4 đang bước vào chặng cuối. Phía trước vẫn còn toà D2 và những gia đình đang chờ một phương án an toàn, ổn định cho nơi ở đã gắn bó với họ qua nhiều năm.