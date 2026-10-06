TP Hồ Chí Minh: Kịp thời cứu hộ 12 người trong vùng ngập lụt

Trước đó, từ đêm 5-10, tại khu vực công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh bị ngập nước sâu do lượng mưa lớn trong buổi chiều cùng ngày. Trong khu vực ngập có 4 hộ dân và 1 lán trại công nhân của công trình. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã phối hợp triển khai phương tiện tiếp cận khu vực ngập nhưng do nước dâng cao trên diện rộng, đêm tối hạn chế nên công tác tìm kiếm, tiếp cận người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Tân Khánh hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân hỗ trợ di dời tài sản của người dân khu vực bị ngập sâu.

Với sự phối hợp chặt chẽ, các đơn vị chức năng đã tiếp cận, đưa 12 người bị mắc kẹt ra khu vực an toàn trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ ngày 6-10.

Người dân được hỗ trợ đưa đến khu vực an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Tân Khánh hỗ trợ di dời người, tài sản khỏi khu vực bị ngập.

Theo Ban CHQS phường Tân Khánh và phường Tân Hiệp, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn kịp thời tham gia hỗ trợ di dời người, tài sản của nhân dân ở các khu vực bị ngập khác trên địa bàn. Trong sáng 6-10, các đơn vị tiếp tục bám hiện trường, theo dõi diễn biến thời tiết, tiếp tục hỗ trợ người dân, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.