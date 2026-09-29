Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

* Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2026 để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh đã tổ chức làm việc với Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Xem xét phương án quy định khung số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại cuộc họp chuyên đề của UBND tỉnh chiều 29/9.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã có đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2026.

* Sáng 29/9, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành liên quan về kết quả tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp; việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.P

* Sáng 29/9, tại Nghệ An, Quân khu 4 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Lãnh đạo Quân khu 4 trao quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Sỹ Đức

* Sáng 29/9, UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu kết luận cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị. Ảnh: Lê Hằng

* Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức cuộc thi “Nhà nông khởi nghiệp sáng tạo" dành riêng cho nhà nông, với mong muốn phát hiện, tôn vinh những ý tưởng, dự án sáng tạo, khả thi; đồng thời kết nối nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức tín dụng và nhà đầu tư.

Các thí sinh thuyết minh dự án: Trồng và sản xuất lá dong Na Ngoi. Ảnh: TL

* Sau vụ tai nạn sập cổng làng ở Hương Khê (Hà Tĩnh), một bé trai 8 tuổi bị đứt rời bàn tay phải, dập nát nặng cẳng tay. Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện kỹ thuật đặc biệt: Tạm thời cấy bàn tay đứt rời vào cẳng chân để duy trì nguồn máu nuôi, chờ cơ hội nối lại.

Ê-kíp Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thực hiện kỹ thuật tạm thời cấy bàn tay đứt rời vào cẳng chân để duy trì nguồn máu nuôi, tạo cơ hội nối lại bàn tay cho bệnh nhi 8 tuổi. Ảnh: An Duyên

* Hôm nay, ban tổ chứctrao các giải nội dung thi đấu môn kéo co, bơi lội… tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An 2026.

Đối với nội dung môn kéo co, các vận động viên sẽ thi đấu tại 7 nội dung gồm: 4 nữ, 4 nam, 6 nữ, 6 nam, 8 nữ, 8 nam và hỗn hợp (4 nam, 4 nữ). Ảnh: Thanh Quỳnh