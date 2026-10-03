Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố
Về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, đạt 12,54%.
Các địa phương tiếp theo gồm Hà Tĩnh tăng 12,36%; Hải Phòng tăng 12,08%; Bắc Ninh tăng 11,81% và Ninh Bình tăng 11,31%.
Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn như Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%.
Nguyên nhân chủ yếu được cho là sản xuất điện sụt giảm, trong khi nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế của các địa phương này.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tang-truong-grdp-9-thang-nam-2026-cua-34-tinh-thanh-pho-ar1043257.html