Nâng hạn mức cho vay lên 200 triệu đồng, giúp người hoàn lương có việc làm, ổn định cuộc sống

Cán bộ NHCSXH tư vấn cho người có nhu cầu vay vốn chính sách

Với những người từng chấp hành án phạt tù, trở về địa phương là một hành trình không dễ dàng. Mặc cảm, thiếu việc làm, thiếu vốn sản xuất kinh doanh có thể trở thành những rào cản trên con đường tái hòa nhập cộng đồng. Từ thực tế đó, NHCSXH và lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, giúp người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống, từ đó hạn chế nguy cơ tái phạm.

Chấp hành xong án phạt gần 8 năm, chị H.B.M (TP. Đà Nẵng) trở về địa phương năm 2024 với nhiều mặc cảm về quá khứ. Không nghề nghiệp, chị không biết bắt đầu lại từ đâu. May mắn được hướng dẫn, kết nối với NHCSXH, chị M. đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để mở tiệm bán cà phê, có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình. Với chị, hành trình hoàn lương giờ đây có thêm sự tự tin vì có việc làm, tạo ra thu nhập từ chính sức lao động của mình và chị quyết tâm không trở lại con đường cũ.

Với sự đồng hành của nguồn vốn chính sách, những người từng lầm lỗi như chị M. có thêm cơ hội tự đứng trên đôi chân mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Trao thêm động lực để chấp hành xong án phạt tù vươn lên

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ 20/11/2026 với nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về đối tượng được vay vốn cũng như mức vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Infographic thông tin về Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

Mở rộng đối tượng được vay vốn

Theo đó, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, mở rộng đối tượng vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể: "Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ NHCSXH, bao gồm:

- Người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm".

Tăng thời gian vay vốn lên tối đa 10 năm

Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 về điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cụ thể: "Người chấp hành xong án phạt tù: Có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định này. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là 5 năm).

Trường hợp vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì người chấp hành xong án phạt tù đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật".

Đồng thời, Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3: "Trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh đang có dư nợ các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề và sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thì tổng dư nợ cho vay của người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh theo Quyết định này và các chương trình tín dụng khác có cùng mục đích không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định tại Quyết định này".

Nâng mức cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù lên 200 triệu đồng

Một điểm đáng chú ý là Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 của Điều 6 về mức vốn cho vay:

- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 4 triệu đồng).

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Người chấp hành xong án phạt tù: Mức vốn cho vay tối đa là 200 triệu đồng/người (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg là tối đa 100 triệu đồng). Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 10 tỷ đồng/dự án và không quá 200 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh (quy định cũ tại Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg tương ứng là tối đa 2 tỷ đồng). Người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm nhưng tổng số tiền vay không vượt quá mức vay tối đa theo quy định tại điểm a và b khoản này".

Những thay đổi này thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người từng lầm lỡ có việc làm, thu nhập ổn định và không tái phạm.