Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, sử dụng các dịch vụ công và phát triển kinh tế.

Xã Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) là địa bàn miền núi có đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng lớn. Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, UBND xã Bá Thước đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, địa phương có 13/16 chỉ tiêu chuyển đổi số đạt và vượt kế hoạch.

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Đáng chú ý, toàn bộ 11 thôn trên địa bàn xã đã được lắp đặt wifi tại nhà văn hóa.

Việc đưa internet đến các điểm sinh hoạt cộng đồng tạo thêm điều kiện để người dân miền núi tiếp cận thông tin, tìm hiểu chủ trương, chính sách của Nhà nước, cập nhật kiến thức phục vụ sản xuất và đời sống.

Thông qua đầu tư hạ tầng công nghệ, phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, xã Bá Thước (Thanh Hóa) từng bước thu hẹp khoảng cách số, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã Bá Thước tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Địa phương chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng số và từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc nâng cao kỹ năng số không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, quảng bá nông sản, sản vật địa phương và phát triển các dịch vụ du lịch.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, xã Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

Địa phương cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua những giải pháp thiết thực, xã Bá Thước hướng tới giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thích ứng với môi trường số, chủ động nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống.