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Bổ sung quy định về sử dụng ngoại hối và phòng, chống rửa tiền

Từ ngày 1.12.2026, Luật số 23/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng chính thức có hiệu lực.

Đối với hoạt động ngoại hối, Luật bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá và ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, Luật bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm hoạt động thuộc đối tượng báo cáo. Đồng thời, quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này để phục vụ việc nhận diện, giám sát và báo cáo giao dịch có nguy cơ liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm việc chia nhỏ giao dịch thành nhiều khoản nhằm né tránh yêu cầu nhận biết khách hàng; thực hiện nhiều giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn nhưng không có mục đích rõ ràng; nạp, giao dịch và rút tài sản mã hóa liên tiếp trong thời gian ngắn không phù hợp với hồ sơ khách hàng.

Luật cũng đề cập những giao dịch chuyển tài sản qua nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao; chuyển đổi qua nhiều loại tài sản mã hóa hoặc sử dụng dịch vụ trộn giao dịch nhằm gây khó khăn cho việc truy vết. Giao dịch với các địa chỉ ví có liên quan đến lừa đảo, tống tiền, đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp hoặc hoạt động phạm tội cũng thuộc nhóm dấu hiệu cần chú ý.

Các dấu hiệu này là căn cứ để đối tượng báo cáo xem xét, đánh giá và thực hiện nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Thị trường tài sản mã hóa phải công bố thông tin bằng hai ngôn ngữ

Từ ngày 18.12.2026, Thông tư số 165/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa có hiệu lực.

Thông tư quy định việc công bố thông tin và chế độ báo cáo đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi điều chỉnh.

Theo đó, thông tin công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung bằng tiếng Anh phải thống nhất với nội dung tiếng Việt; trường hợp có sự khác biệt hoặc cách hiểu khác nhau, nội dung tiếng Việt được áp dụng.

Các tổ chức có trách nhiệm lưu trữ thông tin đã công bố, báo cáo dưới dạng văn bản và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Thông tin công bố phải được duy trì khả năng truy cập trên trang thông tin điện tử của tổ chức ít nhất 5 năm.

Đối với hoạt động giao dịch, tổ chức cung cấp dịch vụ phải công khai các thông tin như giá và khối lượng giao dịch gần nhất; giá cao nhất, thấp nhất trong ngày; tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất cùng khối lượng tương ứng. Thông tin về giá trị giao dịch mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản mã hóa cũng phải được công bố.

Thông tư quy định tổ chức cung cấp dịch vụ phải công bố thông tin về việc lựa chọn tài sản mã hóa đưa vào giao dịch tối thiểu 7 ngày trước ngày chính thức giao dịch. Trường hợp quyết định hủy bỏ hoặc hạn chế giao dịch một loại tài sản mã hóa, tổ chức cũng phải công bố thông tin tối thiểu 7 ngày trước khi thực hiện.

Đối với hoạt động phát hành, tổ chức phát hành phải công bố bản cáo bạch trước khi chào bán, phát hành tài sản mã hóa. Trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc đợt chào bán, tổ chức phải công bố kết quả phát hành. Trường hợp sửa đổi, bổ sung bản cáo bạch, thông tin thay đổi phải được công bố trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ về hoạt động nghiệp vụ, giao dịch, lưu ký, tự doanh và hoạt động phát hành. Khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của khách hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 24 giờ.