Đa dạng kênh xúc tiến, tăng cơ hội liên kết tiêu thụ

Từ đầu năm 2026 đến nay, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức gần 20 chương trình xúc tiến thương mại tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Các hoạt động được triển khai theo hướng đa dạng hình thức, kết hợp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu và hỗ trợ các HTX mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong đó, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức 2 phiên chợ cuối tuần, 2 tuần hàng quảng bá sản phẩm, 2 hội nghị tập huấn chuyên đề về xúc tiến thương mại cho các HTX; đồng thời xây dựng 2 khu gian hàng chung giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội tại các hội chợ xúc tiến thương mại dành cho khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Sự kiện quảng bá làng nghề và không gian kết nối sản phẩm OCOP tại các hoạt động văn hóa, du lịch cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng

Đáng chú ý, 5 đoàn công tác đã được tổ chức đưa sản phẩm của các HTX Hà Nội đi liên kết, mở rộng thị trường tại Đồng Tháp, Hải Phòng, Điện Biên, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy liên kết vùng, tìm kiếm đối tác phân phối và khai thác lợi thế thị trường của từng địa phương.

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, gần 150 biên bản ghi nhớ, hợp đồng đã được ký kết và thực hiện giữa các HTX với doanh nghiệp, HTX trên cả nước. Nội dung hợp tác tập trung vào liên kết vùng, tiêu thụ và phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống.Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã thành phố cùng Hội Nông dân thành phố cũng đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyên sâu về đào tạo kỹ năng bán hàng livestream, quản trị gian hàng ảo trên các sàn thương mại điện tử, cách xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm nông sản Thủ đô cho các hội viên, thành viên..

Chuyển đổi số mở thêm không gian thị trường

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều HTX, doanh nghiệp và hộ sản xuất tại Hà Nội đang chủ động thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điểm bán truyền thống, các chủ thể sản xuất từng bước khai thác video ngắn, livestream và sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, nguồn gốc, quy trình sản xuất cũng như những giá trị đặc trưng.

Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người mua, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn Hà Nội. Đối với các sản phẩm nông sản, OCOP và làng nghề, việc hiện diện trên môi trường số còn tạo điều kiện truyền tải câu chuyện sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu và gia tăng sức cạnh tranh.

Trong cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường ở Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm tiềm năng. Hà Nội triển khai chương trình “Gian hàng số-nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “Ocop Hà Nội”, hướng tới tăng hiện diện trực tuyến và năng lực tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Sở Công thương Hà Nội cho biết, sản phẩm tốt chưa đủ để tự tìm đến khách hàng trong môi trường số. Vì vậy, chương trình không chỉ tạo thêm kênh truyền thông mà hướng tới kết nối cơ sở sản xuất, thương nhân và người tiêu dùng, nâng năng lực thương mại điện tử, mở rộng thị trường. Các chủ thể tham gia được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, xây dựng và vận hành gian hàng, sản xuất video, livestream, tiếp thị liên kết và khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh. Cơ quan quản lý tập trung tạo môi trường, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng năng lực; người bán trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm về sản phẩm, đơn hàng, giao nhận, chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thủ công mỹ nghệ, sự kiện quảng bá làng nghề và không gian kết nối sản phẩm OCOP tại các hoạt động văn hóa, du lịch cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng. Lồng ghép giới thiệu sản phẩm trong các lễ hội, sự kiện đối ngoại và hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế còn giúp quảng bá hình ảnh Hà Nội thông qua những sản vật đặc trưng.