“Nếu hiểu rõ hơn, tôi đã đầu tư vào video sớm hơn”, ông Louis Dreyfus, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Le Monde, chia sẻ tại buổi hỏi đáp trong khuôn khổ Hội nghị Lãnh đạo Truyền thông châu Á của WAN-IFRA gần đây.

Khi được hỏi về quyết định mà ông mong muốn thực hiện sớm hơn trong quá trình chuyển đổi số của Le Monde, ông Dreyfus nhắc lại cơ hội hợp tác với người sáng lập Brut, công ty truyền thông kỹ thuật số của Pháp chuyên sản xuất video. Khi đó, ông đã từ chối đề xuất liên doanh vì lo ngại rủi ro khi Le Monde chỉ nắm giữ cổ phần thiểu số.

Nhìn lại quyết định này, ông cho rằng tờ báo đáng lẽ phải mạnh dạn tham gia sớm hơn, đồng thời dành nhiều nguồn lực hơn cho sản xuất video và xây dựng đội ngũ nhà báo có khả năng thực hiện loại hình nội dung này.

“Video sẽ là bước phát triển tiếp theo của chúng tôi. Đó cũng là lĩnh vực mà lẽ ra tôi nên ủng hộ mạnh mẽ hơn”, ông Dreyfus nói.

Ông Louis Dreyfus, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Le Monde (Pháp), phát biểu trên sân khấu tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Truyền thông châu Á của WAN-IFRA ở Singapore. Ảnh: WAN-IFRA

Hiện Le Monde có hơn 40 nhân sự làm việc trong lĩnh vực video. Số lượt xem video trung bình mỗi tháng cũng đang tăng lên. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng độc giả trẻ, thông qua việc sản xuất nội dung phù hợp với những nền tảng và cách tiếp nhận thông tin của nhóm công chúng này.

Theo ông Dreyfus, bước tiếp theo là tăng số lượng nhà báo trực tiếp xuất hiện trước ống kính. Tòa soạn đang khuyến khích phóng viên sản xuất nhiều video hơn, qua đó đưa hoạt động báo chí đến gần công chúng.

Le Monde hiện có hơn 22 văn phòng đại diện ở nước ngoài cùng đội ngũ phóng viên thường trú. Vì vậy, việc giúp các phóng viên tiếp cận đông đảo độc giả hơn, đặc biệt thông qua video, được xem là một ưu tiên quan trọng.

Ông Dreyfus cũng khuyến khích các nhà báo sử dụng Instagram để mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho Le Monde. Trong khi đó, lượng người theo dõi và tương tác của tờ báo trên YouTube, TikTok và Snapchat đang tăng lên. Một số người dùng tiếp cận Le Monde qua những nền tảng này sau đó đã trở thành độc giả đăng ký trả phí.

“Chúng tôi có thể thu hút thế hệ độc giả trẻ hơn nếu đầu tư vào những nền tảng mà họ dành nhiều thời gian và điều chỉnh nội dung cho phù hợp với cách thức thể hiện của từng nền tảng”, ông Dreyfus nhận định.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng độc giả trẻ, ông Dreyfus muốn đưa Le Monde đến với nhiều người hơn, không chỉ tại Pháp mà còn ở thị trường quốc tế.

Ông cảnh báo tờ báo không nên trở thành một ấn phẩm chỉ phục vụ tầng lớp thượng lưu, nơi chi phí đăng ký khiến phần lớn công chúng không đủ khả năng tiếp cận. Theo ông, việc mở rộng đối tượng độc giả là yếu tố quan trọng để bảo đảm tương lai của Le Monde.