Bước vào ngân hàng gửi tiết kiệm, bà Lan Anh (phường Cửa Nam, Hà Nội) khá bất ngờ khi lãi suất niêm yết ở nhiều kỳ hạn thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng tư vấn bà chuyển sang gửi tiết kiệm trực tuyến đúng ngày triển khai chương trình ưu đãi để được cộng thêm lãi suất, qua đó nâng mức sinh lời thực nhận lên gần 9%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Câu chuyện này không phải cá biệt khi nhiều ngân hàng vẫn triển khai các chương trình cộng lãi suất, tặng quà hoặc ưu đãi riêng để thu hút dòng tiền nhàn rỗi, đưa lãi suất thực tế cao hơn đáng kể so với mức công bố thông thường. Trong khi mặt bằng lãi suất niêm yết có xu hướng hạ nhiệt, cuộc đua huy động vốn vẫn chưa giảm sức nóng, với mức ưu đãi tại một số ngân hàng vượt 9%/năm.

Diễn biến này càng rõ nét trong tuần qua khi nhiều ngân hàng tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm ở một số kỳ hạn.

Lãi suất niêm yết tiếp tục điều chỉnh

Khách hàng giao dịch tại Agribank Sơn Động Bắc Giang 2. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 và 9 tháng từ 6,6% xuống còn 3,5%/năm, giảm tới 3,1 điểm phần trăm. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất trong đợt thay đổi biểu lãi suất lần này.

Ở các kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất trực tuyến cũng được đưa về 2,6-2,9%/năm, từ mức cao nhất 4,75% trước đó. Với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, lãi suất giảm từ 6,8% xuống tối đa 5,5%/năm.

Đáng chú ý, Agribank chỉ điều chỉnh lãi suất tiền gửi trực tuyến, trong khi biểu lãi suất tại quầy vẫn được giữ nguyên, mức cao nhất 5,5%/năm.

Sau đợt giảm này, lãi suất trực tuyến của Agribank tiệm cận Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và thấp hơn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Cùng xu hướng điều chỉnh nhưng với biên độ nhỏ hơn, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) giảm 0,05 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 2-5 tháng, xuống 4,7%/năm. Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên, trong đó lãi suất 6 tháng là 5,9%; 7-8 tháng là 6%; 9-12 tháng là 6,1%; 13-17 tháng là 6,2%; kỳ hạn 18 tháng là 6,3% và 24 tháng là 6,4%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, Nam A Bank niêm yết lãi suất thông thường cao nhất 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 13-58 tháng. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt 8,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 24 tháng, với điều kiện số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank) cũng tiếp tục hạ lãi suất huy động theo biểu cập nhật ngày 25/11. Mức giảm 0,1 điểm phần trăm áp dụng tại các kỳ hạn 7-11 tháng và 15-16 tháng, đối với cả tiền gửi tại quầy và trực tuyến. Riêng tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên, kỳ hạn 7-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 7-11 tháng tại LPBank còn 6,3%/năm, kỳ hạn 15-16 tháng ở mức 6,45%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên 6,7%/năm, cũng là mức cao nhất trong biểu lãi suất niêm yết dành cho khách hàng cá nhân.

Ưu đãi thực nhận lên trên 9%

Trái với xu hướng giảm của biểu lãi suất thông thường, các chương trình cộng thêm lãi suất vẫn được nhiều ngân hàng sử dụng để tăng sức cạnh tranh huy động vốn. Chênh lệch giữa mức niêm yết và lãi suất thực tế qua các chương trình ưu đãi hiện phổ biến 1-3 điểm phần trăm, tùy ngân hàng, kỳ hạn và điều kiện tiền gửi.

Ngân hàng số Cake by VPBank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ từ 4,75-6,9%/năm. Trong đó, các kỳ hạn 6-24 tháng cùng ở mức 6,9%/năm. Đáng chú ý, chương trình cộng thêm 2,2 điểm phần trăm lãi suất triển khai đến hết ngày 30/11 có thể đưa lãi suất lên 9,1%/năm đối với kỳ hạn 6-18 tháng.

Ưu đãi này áp dụng cho khách hàng gửi tiền lần đầu hoặc gia hạn sổ đáp ứng điều kiện của chương trình, với yêu cầu về số tiền tối thiểu và không tất toán trước hạn. Do đó, mức lãi suất cao nhất không phải là lãi suất áp dụng đại trà cho toàn bộ khách hàng.

Nhiều ngân hàng khác cũng đưa ra mức lãi suất quanh hoặc vượt 9%/năm thông qua các chương trình riêng. Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) áp dụng lãi suất 9% cho tiền gửi trực tuyến từ 1 triệu đồng, kèm điều kiện phong tỏa khoản lãi trả trước. Ngân hàng số Vikki Bank chào mức 9%/năm với tiền gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6-13 tháng; khoản tiền từ 200 triệu đồng có thể được hưởng lãi suất tới 9,6%/năm nếu lựa chọn sản phẩm lãi kép.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đưa ra mức 9,1%/năm cho tiền gửi từ 100 triệu đồng kèm quà tặng, trong khi Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) áp dụng mức tương tự với khoản tiền dưới 3 tỷ đồng tại quầy. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tiếp tục chương trình cộng thêm 2,2 điểm phần trăm lãi suất, đưa tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lên 9%/năm đối với khoản tiền từ 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, các mức lãi suất cao thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn và hạn chế rút trước hạn. Một số sản phẩm yêu cầu tất toán toàn bộ nếu khách hàng rút tiền trước ngày đáo hạn, đồng thời chỉ hưởng lãi suất không kỳ hạn. Các chương trình này giúp ngân hàng duy trì nguồn vốn ổn định, song người gửi tiền cần cân nhắc kỹ điều kiện ưu đãi và khả năng thanh khoản trước khi lựa chọn.

Theo báo cáo vĩ mô quý III/2026, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng tiếp tục ổn định trong tháng cuối năm. Tuy nhiên, áp lực huy động vốn có thể gia tăng trở lại khi nhu cầu tín dụng tăng cao, đặc biệt từ các dự án quy mô lớn và hoạt động sản xuất, kinh doanh vào giai đoạn cao điểm cuối năm.