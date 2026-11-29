Chiều 29.11, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ thủy sản Châu Thành, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, mấy ngày nay cá tra nguyên liệu ở vùng ĐBSCL hút hàng, giá liên tục tăng làm cho người nuôi phấn khởi.

Người nuôi cá tra ở vùng ĐBSCL phấn khởi khi giá tăng cao

Hiện, thương lái và doanh nghiệp tìm mua cá tra loại tốt với giá 37.000-38.000 đồng/kg, đảm bảo người nuôi có lãi từ 8.000 - 10.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí đầu tư; mức lãi cao nhất trong vài năm gần đây.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, giá cá tăng là nhờ thị trường xuất khẩu cuối năm thuận lợi, bởi nhu cầu nhập cá tra từ các nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ tăng, nhằm chuẩn bị nguồn hàng tiêu thụ dịp Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2027.

Cũng nhờ xuất khẩu thuận lợi nên các hộ nuôi cá tra ở ĐBSCL tiêu thụ rất dễ. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho hay, 400 tấn cá tra của gia đình đang nuôi đạt trọng lượng gần 0,8kg/con và được doanh nghiệp hỏi mua với giá 38.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi.

Xuất khẩu cá tra năm 2026 dự kiến đạt hơn 2,3 tỉ USD, nhờ giá tăng

Không riêng gì Đồng Tháp, mà ở An Giang, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ… nhiều hộ nuôi cá tra rất phấn khởi khi giá cao tăng cao vào thời điểm cuối năm. Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang chia sẻ, nhiều năm nuôi cá nhưng chưa bao giờ giá nhảy vọt như hiện nay. Nếu mức giá này duy trì hết tháng 12 thì xem như năm 2026, ngành hàng cá tra thành công trên nhiều mặt.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong tháng 10.2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 232 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt khoảng 1,9 tỉ USD; dự báo cả năm 2026, xuất khẩu cá tra mang về khoảng 2,3 tỉ USD, tăng hơn 5% so với năm 2025.

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội cá tra năm 2026, nhằm tăng cường liên kết, phát triển bền vững

Để ngành hàng cá tra tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội cá tra diễn ra từ ngày 3-6.12.2026, tại phường Hồng Ngự và phường An Bình.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành có sản xuất cá tra như An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ; các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã; các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào, chế biến, tiêu thụ cá tra trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Hà Luân cho hay, việc tổ chức lễ hội cá tra không chỉ là hoạt động văn hóa, thương mại, quảng bá sản phẩm, mà còn mang ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế, tiềm năng và phát triển lâu dài của ngành hàng cá tra. Đây là một trong những thế mạnh về thủy sản của vùng ĐBSCL.

Phối cảnh một số hoạt động điểm nhấn của lễ hội cá tra lần thứ I năm 2026 ở Đồng Tháp

Thông qua lễ hội lần này, tỉnh Đồng Tháp mong muốn tạo dựng một không gian kết nối toàn diện giữa người nuôi, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và các đối tác thương mại. Đồng thời, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, giá trị ngành hàng cá tra đến người dân, du khách; thị trường trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Khu vực check-in với chủ đề “Cá tra Đồng Tháp vòng quanh thế giới”; không gian triển lãm về hành trình phát triển của ngành cá tra; không gian ẩm thực giới thiệu các món ăn từ cá tra theo phong cách nhiều quốc gia; quảng diễn chế biến cá tra mang phong cách ẩm thực quốc tế; chương trình trình diễn ẩm thực với sự tham gia của đầu bếp Martin Yan; mô hình chợ nổi vùng biên và lễ hội đường phố “Sắc màu Mê Kông”…

Ngoài ra, còn các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa sông nước như: biểu diễn Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, lễ thả ngư đăng trên sông kết hợp tri ân tổ nghề cá, hoạt động thương mại, giới thiệu sản phẩm địa phương.

Các tuyến đường ở phường Hồng Ngự chuẩn bị cho lễ hội cá tra. Ảnh: Trần Hào

Đồng Tháp kỳ vọng người dân, du khách, doanh nghiệp, các đối tác quốc tế sẽ tiếp cận ngành hàng cá tra toàn diện hơn, để hiểu về một ngành hàng có lợi thế và rất tiềm năng ở vùng ĐBSCL. Qua đó, nâng tầm thương hiệu cá tra, từ dòng Mê Kông vươn đến bàn ăn của người tiêu dùng trên thế giới.