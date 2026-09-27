Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông, thành phố Huế

Cán bộ, nhân viên Đội 192 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông, thành phố Huế. (Ảnh: Tiến Sáu)

Phần mộ được người dân địa phương phát hiện trong quá trình đi làm rừng và thông tin cho chính quyền địa phương cùng Đội 192. Vị trí phần mộ nằm gần suối T7, thuộc khu vực rừng cộng đồng, thôn Hương Sơn.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt ở độ sâu khoảng 70cm. Hiện còn 2 đoạn xương cẳng chân, dài khoảng 12-15cm, rộng từ 1,5-2cm. Các phần xương khác đã phân hủy, hóa thổ. Di vật được phát hiện còn có một tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói. Đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu giám định ADN, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần tri ân những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.