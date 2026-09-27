Công an Đồng Tháp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Trần Hoàng An. (Ảnh: THANH VIỆT)

Thượng úy Nguyễn Trần Hoàng An, cán bộ Công an xã Châu Thành và đồng chí Hồ Xuân Hương, Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở ấp Tân Phú, xã Châu Thành bị thương khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến thăm hỏi, động viên đồng chí Hồ Xuân Hương. (Ảnh: THANH VIỆT)

Cơ quan công an cho biết, lúc 23 giờ 50 phút ngày 15/9, Tổ công tác Công an xã Châu Thành do Thượng úy Nguyễn Trần Hoàng An, cán bộ Tổ Tổng hợp làm Tổ trưởng cùng 2 đồng chí Tổ bảo vệ An ninh trật tự cơ sở ấp Tân Phú và 2 đồng chí Quân sự xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Thân Đức, xã Châu Thành có đối tượng dùng xung điện đánh bắt cá.

Khi tổ công tác đến khu vực kiểm tra, đối tượng bỏ chạy. Trong quá trình truy bắt, Tổ công tác dừng lại để tịch thu dụng cụ kích cá mà đối tượng ném bỏ lại thì bị 1 xe mô-tô khác tông vào.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ cho Thượng úy Nguyễn Trần Hoàng An. (Ảnh: THANH VIỆT)

Đồng chí Nguyễn Trần Hoàng An gãy hở 2 xương cẳng chân trái và được đưa đi cấp cứu, phẫu thuật tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ Xuân Hương, Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở nứt mắt cá, bong gân đùi chân trái.

Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao kinh phí hỗ trợ cho đồng chí Hồ Xuân Hương. (Ảnh: THANH VIỆT)

Đại diện lãnh đạo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, hỗ trợ một phần kinh phí để đồng chí Nguyễn Trần Hoàng An và đồng chí Hồ Xuân Hương vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.