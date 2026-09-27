Phối hợp xử lý nhanh để giảm thiệt hại

Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Tân Bắc Ninh.

Trong phòng, chống tội phạm công nghệ, yếu tố thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phòng ngừa phải bắt đầu từ việc phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro và có cơ chế phối hợp nhanh giữa ngân hàng với cơ quan công an.

Tại Vietcombank Tân Bắc Ninh, chúng tôi quán triệt tới cán bộ về vai trò, trách nhiệm trong phòng ngừa và phát hiện nguy cơ lừa đảo. Bên cạnh việc tuân thủ các quy trình kiểm soát của Vietcombank, cán bộ được yêu cầu chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin khách hàng, chú ý những biểu hiện bất thường trong quá trình giao dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, Chi nhánh kịp thời xác minh, tư vấn, cảnh báo khách hàng và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định, hạn chế nguy cơ thiệt hại cho khách hàng.

Thời gian qua, Chi nhánh Vietcombank Tân Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong phát hiện, ngăn chặn các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo. Thực tế cho thấy, việc trao đổi thông tin nhanh, linh hoạt có ý nghĩa rất lớn. Khi nhận được thông tin từ cơ quan công an, ngân hàng có thể chủ động kiểm tra và tạm giữ khoản tiền theo quy định ngay khi nhận được công văn đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thông qua các phương tiện truyền thông nhanh nhất. Nếu chậm một bước, dòng tiền có thể tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản, gây khó khăn cho việc thu hồi.

Nhờ sự phối hợp này, Chi nhánh đã ngăn chặn hàng chục vụ việc, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Từ thực tế đó, chúng tôi nhận thấy phòng ngừa tội phạm công nghệ phải được thực hiện từ sớm, từ khâu nhận diện rủi ro, cảnh báo đến xử lý, thay vì chỉ ứng phó khi hậu quả đã xảy ra. Trong đó, ngân hàng, cơ quan công an và khách hàng cần tiếp tục chia sẻ thông tin, phối hợp kịp thời để tăng khả năng bảo vệ tài sản của người dân.