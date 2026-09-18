Nga tổ chức bầu cử quốc hội

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với các đảng khác.

Đảng Nước Nga Thống nhất hiện giữ 310 ghế trong Duma Quốc gia và cần giành được ít nhất 300 ghế để duy trì thế đa số tuyệt đối.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc bầu cử quốc hội lần này là sự kiện chính trị trong nước quan trọng nhất trong năm.

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Putin khẳng định, lá phiếu của mỗi cử tri là rất quan trọng, bởi nó quyết định lực lượng chính trị nào sẽ đại diện cho lợi ích của người dân ở mọi cấp độ.