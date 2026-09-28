Tin thế giới tối 28-9: Iran cảnh báo đáp trả Mỹ, kể cả nguy cơ “chiến tranh tận thế”

Iran cảnh báo đáp trả Mỹ, kể cả nguy cơ “chiến tranh tận thế”

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng đối phó mọi hành động quân sự từ Mỹ, “ngay cả khi dẫn đến chiến tranh tận thế”.

Tổ hợp Sevom Khordad của Iran khai hỏa trong ảnh công bố tháng 1-2025. Ảnh: Tehran Times

Trong bài đăng trên X ngày 27-9, ông Araghchi cho biết Iran đến New York không phải để tuyên truyền về chiến tranh mà nhằm tìm kiếm hòa bình. Ông tiết lộ Tehran đã thông qua các bên trung gian đề xuất ngừng bắn với Mỹ và mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày, song Washington chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ chấm dứt “cuộc chiến xâm lược”, giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa và ngừng ngăn chặn nước này bán dầu.

Về chương trình hạt nhân, ông Araghchi khẳng định việc làm giàu uranium ở mức 60% không bị cấm theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và Tehran vẫn coi đây là một phần của chương trình hạt nhân hòa bình. Ông nhấn mạnh chiến tranh không phải giải pháp và cho rằng ngoại giao vẫn còn cơ hội.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho rằng Tổng thống Donald Trump chưa tin tưởng thiện chí của Tehran. Tổng thống Trump chưa bình luận về tuyên bố mới của Ngoại trưởng Iran, nhưng cho rằng Iran đưa ra đề xuất hòa bình vì “đang thua thảm hại”.

EU tính lộ trình gia nhập rõ hơn cho Ukraine và 3 nước ứng viên

Liên minh châu Âu đang soạn thảo các đề xuất nhằm xây dựng lộ trình cụ thể hơn để Ukraine, Montenegro, Moldova và Albania tiến tới gia nhập khối.

Cờ Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Xinhua

Theo các quan chức cấp cao EU được Politico dẫn lời, lộ trình mới dự kiến xác định rõ những cải cách mà từng quốc gia ứng viên phải thực hiện, kết quả cần đạt và các mốc thời gian trong quá trình đàm phán.

Một quan chức thuộc Ủy ban châu Âu cho biết các đề xuất cũng làm rõ trách nhiệm của các nước thành viên EU, vốn phải đạt được sự đồng thuận để tiến trình mở rộng tiếp tục.

Trong khi đó, Kosovo, Bắc Macedonia và Bosnia-Herzegovina chưa được cung cấp lộ trình vào thời điểm này. Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia cũng chưa nằm trong kế hoạch do tiến trình gia nhập đang đình trệ.

EU đồng thời rà soát chính sách “trước mở rộng”, hướng tới việc giúp các nước ứng viên từng bước hội nhập, được hưởng một số lợi ích kinh tế và tham gia các dự án chung trước khi trở thành thành viên chính thức. Kết quả rà soát dự kiến được trình các quan chức EU ngày 6-10.

Điện Kremlin cảnh báo việc dùng Starlink tấn công sâu vào Nga

Điện Kremlin ngày 28-9 cảnh báo việc cung cấp hệ thống vệ tinh Starlink để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga sẽ là hành động “nguy hiểm” và “liều lĩnh”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga có đủ năng lực công nghệ và quân sự để bảo đảm an ninh của mình.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb kêu gọi CEO SpaceX Elon Musk mở rộng phạm vi phủ sóng Starlink, qua đó cho phép Ukraine tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga nằm sâu trong lãnh thổ nước này.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cũng cho biết Kiev muốn mở rộng năng lực Starlink và Starshield, không chỉ phục vụ liên lạc vệ tinh mà còn hỗ trợ đối phó các hệ thống tên lửa của Nga.

Theo thông tin được cung cấp, Ukraine đang tìm kiếm khả năng sử dụng UAV tấn công được trang bị Starlink nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Nga ở khoảng cách sâu tới 200 km trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, CEO SpaceX Elon Musk trước đó được cho là đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng Starlink theo cách này.

Khoảng 100 người thiệt mạng do mưa lũ tại 4 nước châu Á

Mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất những ngày qua đã khiến gần 100 người thiệt mạng tại Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ và Nepal.

Tại Thái Lan, ít nhất 8 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 9. Hơn 500.000 hộ gia đình, tương đương 1,7 triệu người tại 27 tỉnh bị ảnh hưởng. Bangkok đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ngập lụt, hơn 80.000 người không thể rời khỏi nhà.

Người dân đẩy các nhu yếu phẩm qua vùng nước ngập tại quận Bang Kapi thuộc Bangkok (Thái Lan) ngày 28-9 Ảnh: AFP

Tại Myanmar, lũ lụt và sạt lở ở thị trấn Launglon, vùng Tanintharyi, khiến ít nhất 8 người chết và 30 người mất tích. Một vụ sạt lở đã vùi lấp 18 công trình.

Ấn Độ ghi nhận ít nhất 62 người chết tại bang Uttar Pradesh sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại, trong khi tại bang Odisha, hơn 75.000 người đã được sơ tán.

Tại Nepal, mưa lớn từ ngày 24 đến 27-9 gây lũ lụt và sạt lở, làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 194 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, một vụ lở tuyết tại đỉnh Himlung khiến 2 người chết và 14 người mất tích.