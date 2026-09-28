Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/9/2026

1. Trung Quốc và Mỹ nhất trí giảm thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa: Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ cả hai phía trị giá 60 tỷ USD. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer mới đây cho biết, mỗi bên đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá 30 tỷ USD không thuộc diện nhạy cảm để hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn. Ông Greer nhận định việc này giúp phía Mỹ mở ra khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn cho khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc.

2. Mỹ: Đàm phán với Iran có thể được nối lại trong tuần này: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại trong tuần này. Theo hãng tin Axios của Mỹ, các cuộc đàm phán gián tiếp có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28/9 với Qatar (Ca-ta) làm trung gian. Tuy vậy, chỉ vài giờ sau, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói rằng phía Iran hiện không có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ. Theo nguồn tin này, lập trường và các đề xuất của Iran đã được chuyển “rõ ràng và cụ thể” tới phía Mỹ thông qua trung gian Qatar trong cuộc trao đổi ngày 22/9.

3. Mỹ: Thiếu công suất lọc dầu và gián đoạn nguồn cung gây sức ép lên giá nhiên liệu: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng tình trạng thiếu công suất lọc dầu, cùng với những gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, đang gây sức ép lên giá xăng và dầu diesel tại Mỹ. Ông Wright cho biết chiến sự đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 40% so với trước đây. Tại Trung Đông, hoạt động của một số cơ sở năng lượng bị ảnh hưởng, khiến một phần sản phẩm dầu mỏ chưa thể được đưa ra thị trường đầy đủ.

4. EU kêu gọi các nước thành viên giảm nhu cầu năng lượng trước mùa Đông: Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng Dan Jørgensen đã gửi thư kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục kiềm chế nhu cầu năng lượng, nhằm giảm tiêu thụ khí đốt và điện, trong bối cảnh mức dự trữ khí đốt đang "thấp bất thường". Bức thư cũng lưu ý tình hình "chưa được cải thiện" kể từ cảnh báo đầu tiên của ông hồi tháng 3/2026.

5. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt gây sức ép lên lĩnh vực hạ tầng AI: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tuần này lên mức cao nhất kể từ năm 2007, đẩy chi phí vay của các doanh nghiệp phụ thuộc vào nợ tăng mạnh. Diễn biến này khiến làn sóng xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đã hút lượng vốn kỷ lục, có nguy cơ ngày càng tốn kém. Theo ước tính hồi tháng 6 của ngân hàng JPMorgan Chase, từ nay đến năm 2030 sẽ có khoảng 4.100 tỷ USD nợ liên quan đến AI được phát hành để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường.

6. Trung Quốc xem xét cho phép ByteDance, Alibaba mua chip mới của Nvidia: Trang The Information ngày 27/9 dẫn hai nguồn thạo tin cho hay, Chính phủ Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cho thấy một số doanh nghiệp trong nước như ByteDance và Alibaba có thể được phép mua dòng chip dành cho máy tính chuyên dụng cao cấp của Nvidia. Bài báo trên The Information cho biết Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc gần đây đã yêu cầu các công ty, trong đó có ByteDance và Alibaba, báo cáo về kế hoạch mua dòng chip RTX PRO 5500 của Nvidia.

7. Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ bác đề nghị đình chiến của Iran: Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 28/9 sau khi Mỹ từ chối đề nghị đình chiến kéo dài 7 ngày từ phía Iran. Chiều 28/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,8% lên 94,07 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 2,8% lên 107,26 USD/thùng. Iran đã đưa ra một kế hoạch ngừng bắn nhằm mở lại eo biển Hormuz, hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nguồn cung năng lượng nghiêm trọng đang đẩy chi phí gia tăng trên toàn thế giới.