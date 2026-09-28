Điện Kremlin lên tiếng về đề xuất kiểm soát vũ khí giữa Mỹ - Nga - Trung Quốc

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 28/9 đã đưa ra bình luận về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

"Mọi thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân đều rất phức tạp, đòi hỏi các cuộc đàm phán rất dài, kỹ lưỡng và ở cấp độ chuyên gia. Vì vậy, trong mọi trường hợp, mọi người không thể kỳ vọng về việc đạt được kết quả nhanh chóng", ông Peskov cho biết.

Thỏa thuận kiểm soát vũ khí gần đây nhất giữa Mỹ và Nga là New START đã hết hiệu lực vào tháng 2 sau khi Washington từ chối gia hạn. Ông Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào cũng phải bao gồm vũ khí hạt nhân do các đồng minh châu Âu của Mỹ là Anh và Pháp sở hữu, chứ không chỉ giới hạn trong kho vũ khí của Moscow và Washington.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Về khả năng tham gia của Trung Quốc, quan chức Điện Kremlin cho rằng đây là vấn đề do Bắc Kinh quyết định và Moscow sẽ luôn tôn trọng lập trường của quốc gia châu Á.

Trong chuyến thăm Washington mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã nhắc lại mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

"Tổng thống Trump kỳ vọng Trung Quốc sẽ tham gia cùng Mỹ và Nga trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí nhằm thay thế cho hiệp ước New START, nhằm giúp các bên tránh được một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém", thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

Tuy vậy, phía Trung Quốc cho rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này chưa đủ lớn để cần thảo luận về quy mô. Giới quan sát nhận định rằng Bắc Kinh hiện sở hữu khoảng 300 vũ khí hạt nhân.