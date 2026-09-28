Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 28/9 dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran cho biết "phái đoàn Iran tại New York không có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ".

Theo IRNA, các quan điểm và điều kiện của Iran đã được truyền đạt cho phía Mỹ thông qua trung gian Qatar. "Quan điểm và lập trường của Iran đã được truyền đạt rõ ràng và minh bạch cho phía Mỹ... thông qua một trung gian hòa giải người Qatar", IRNA cho biết.

Phái đoàn Iran dự kiến rời New York và trở về Tehran vào ngày 29/9.

Ông Gholam Hossein Darzi, đại diện của Iran tại Liên hợp quốc. Ảnh: Tasnim

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi ông Trump nói rằng ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại trong tuần này. Tổng thống Mỹ trước đó đã bác đề xuất của Iran về việc ngừng giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Các cuộc tiếp xúc được thực hiện thông qua trung gian trong bối cảnh hai bên tìm kiếm khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng từng cho biết Iran vẫn để ngỏ con đường ngoại giao và muốn tìm cách khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Một trong những vấn đề trọng tâm trong các cuộc tiếp xúc giữa hai bên là tương lai của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

Iran tuần trước đưa ra đề xuất cho biết có thể mở lại tuyến đường biển này trong vòng 7 ngày nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran. Đề xuất được truyền tới Mỹ thông qua Qatar.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, kế hoạch của Iran bao gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày trên toàn khu vực Trung Đông, trong đó có Lebanon. Iran cũng yêu cầu giải tỏa các tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Sau khi lệnh ngừng bắn được duy trì trong 7 ngày và các điều kiện được đáp ứng, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và hai bên có thể tiến tới các cuộc đàm phán rộng hơn.

Các cuộc tiếp xúc nếu diễn ra nhiều khả năng tiếp tục thông qua trung gian, trong đó Qatar đóng vai trò cầu nối giữa hai bên.