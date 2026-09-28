Lãnh tụ Tối cao Iran ra tuyên bố 'nóng' về vùng biển liên thông Hormuz

Hình ảnh tân Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đọc thông điệp đầu tiên trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Trong một thông điệp nhân dịp tưởng niệm Chiến tranh Iran - Iraq và ngày mất của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, người bị Israel sát hại năm 2024, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố: “Sau khi hứng chịu những đòn đau đớn từ các chiến binh quả cảm của chúng ta và những lực lượng bảo vệ eo biển Hormuz, chúng (kẻ thù) không dám tiến xa hơn Biển Arab”.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, trong phát biểu của mình, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh: “Bất cứ khi nào chúng liều lĩnh làm như vậy, chúng lại phải chịu tổn thất và thời điểm Biển Ara được giải phóng khỏi sự hiện diện của chúng cũng không còn xa nữa”.