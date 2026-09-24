Nga: 6 người thiệt mạng do gấu tấn công

Ủy ban Điều tra Nga tại hai khu vực Krasnoyarsk và Khakassia ngày 23/9 cho biết đã tiến hành điều tra hình sự, cáo buộc chính quyền địa phương không có biện pháp kiểm soát hiệu quả số lượng gấu và ngăn chúng xâm nhập vào khu vực sinh sống của con người.

Cuộc đối đầu ở cự ly gần giữa con người và những con gấu nâu hoang dã đang kiếm ăn tại bãi rác ở Kamchatka, Nga. Nguồn: MXH

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Nga, quần thể gấu nâu tại nước này đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1990, từ khoảng 130.000 con lên gần 308.000 con vào năm 2026. Mặc dù số vụ gấu tấn công người trên toàn nước Nga được Bộ Nội vụ thống kê vẫn duy trì ở mức khoảng 20–30 vụ mỗi năm, các vụ việc nghiêm trọng gần đây khiến nhiều địa phương lo ngại về nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã.

Đầu tháng 9, thi thể của hai người về hưu được phát hiện trong một khu rừng gần thị trấn hẻo lánh Podtyosovo. Cơ thể các nạn nhân bị động vật hoang dã tấn công nghiêm trọng. Vài ngày sau, một công nhân nhà máy 40 tuổi cũng thiệt mạng khi đi qua khu rừng này vào ngày 6/9.

Trong một vụ việc khác tại khu vực hẻo lánh gần sông Lena, hai người đi hái quả mọng dại trong rừng đã bị gấu tấn công và tử vong. Theo cơ quan chức năng địa phương, một người khác đi cùng may mắn thoát nạn và đã báo cáo vụ việc.

Mới đây nhất, các nhà điều tra cho biết một công nhân khai thác gỗ 39 tuổi đang trông coi máy móc trong rừng đã bị một con gấu tấn công tử vong vào sáng sớm ngày 23/9.

Tại vùng Khakassia lân cận, Phó lãnh đạo khu vực Dmitry Buchenik cảnh báo thị trấn rừng Abaza, nơi có khoảng 10.000 cư dân, đang đối mặt với tình trạng gấu xuất hiện dày đặc.

Theo thống kê của truyền thông Nga, ít nhất 14 người đã thiệt mạng do các vụ gấu tấn công trên toàn quốc kể từ đầu năm 2026.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết trong phần lớn các cuộc chạm trán với con người, gấu thường có xu hướng tránh xa và bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nguồn thức ăn trong tự nhiên suy giảm hoặc môi trường sống bị thu hẹp, gấu có thể tiến gần hơn đến khu dân cư để tìm kiếm thức ăn.