Bí ẩn người săn vàng dưới lòng đất New York

Những câu chuyện về các băng nhóm bí ẩn chuyên thám hiểm cống rãnh đã thu hút sự chú ý của người dân New York suốt mùa hè. Ảnh: Guardian.

Mùa hè này, một trong những điều khiến người New York tò mò nhất là sự tồn tại và nơi ở của cái gọi là “người chuột” (mole people) - những người bí ẩn dành ít nhất một phần thời gian mò mẫm dưới hệ thống cống ngầm của thành phố.

Tuần trước, người dân New York có thêm manh mối về hiện tượng kỳ lạ đó khi hai người đàn ông bị bắt sau khi được cho là chui ra từ một đường hầm ở Manhattan, theo Guardian. Vụ việc cũng giúp hé lộ hàng loạt trường hợp người dân chứng kiến những kẻ lạ mặt nhấc nắp hố ga rồi trèo xuống lòng đất.

Cuộc săn vàng dưới lòng đất

Ngày 24/9, Samuel Reveron và Kevin Rodriguez bị bắt tại Queens sau khi cảnh sát lần theo hình ảnh từ camera an ninh. Hai người được cho là đã cùng 4 người khác, hiện chưa được xác định danh tính, chui vào hệ thống cống.

Cả hai bị truy tố tội xâm nhập trái phép. Tuy nhiên, chính lý do họ đưa ra cho chuyến phiêu lưu dưới lòng đất mới là điều khiến vụ việc trở nên đáng chú ý.

Sau khi bị bắt, Reveron, 25 tuổi, được cho là nói với cảnh sát rằng họ chui xuống cống để “tìm những món đồ có giá trị mắc kẹt trong các đường thoát nước và cống ngầm, như vàng và bất cứ thứ gì có giá trị”.

Cuộc săn tìm của nhóm này phù hợp với một niềm tin dường như khá sai lầm rằng hệ thống cống ngầm New York là nơi chôn giấu cả một kho báu.

Năm ngoái, 3 người đàn ông cũng bị bắt sau khi được nhìn thấy chui ra khỏi một đường cống ở Brooklyn. Một trong số họ nói với cảnh sát: “Lý do chúng tôi xuống đó là vì mọi người làm mất vàng ở đó. Chúng tôi phải tìm được rồi bán đi để kiếm tiền”.

Tuy nhiên, bất chấp viễn cảnh đầy hấp dẫn ấy, gần như không có bằng chứng cho thấy việc săn tìm đồ quý dưới cống có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Sở cảnh sát New York (NYPD) đang điều tra một đoạn video mới ghi lại cảnh nhiều người chui ra từ một miệng cống ở thành phố New York. Ảnh: New York Post.

Steve Duncan, một cựu nhà thám hiểm đô thị từng dành nhiều thời gian khám phá hệ thống cống và đường hầm tàu điện ngầm New York, nói với New York Times rằng sau hơn 100 lần xuống cống, món đồ giá trị nhất ông từng tìm thấy chỉ là một chiếc thẻ tín dụng đã hết hạn.

Dù vậy, những chuyến thám hiểm dưới lòng đất vẫn tiếp diễn.

Riêng trong tháng 5 năm nay, có 3 vụ việc riêng biệt được ghi nhận khi người dân trèo xuống hệ thống cống, trong đó 2 vụ được camera ghi lại. Ở vụ đầu tiên, 3 người mặc quần yếm chống nước kiểu dành cho người lội nước, tay cầm đèn pin, đi ra giữa đường tại Astoria, Queens.

Họ nhấc một nắp hố ga hình tròn sang một bên rồi lần lượt biến mất vào bóng tối phía dưới.

“Ba người ngẫu nhiên đi loanh quanh trong những bộ đồ kỳ lạ. Họ mở nắp cống rồi chui xuống như Ninja Turtles”, nhân chứng Aki Jakupovic nói với NBC New York khi đó.

Mê cung "chết người" dưới lòng New York

Jakupovic không phải người đầu tiên liên tưởng những người chui xuống cống New York với Teenage Mutant Ninja Turtles - nhóm nhân vật đột biến hình người, nửa người nửa rùa nổi tiếng qua truyện tranh, phim hoạt hình và điện ảnh, vốn được mô tả là sống dưới hệ thống cống ngầm.

Số vụ xâm nhập cống dường như tăng lên trong năm nay, nhưng đây không phải hiện tượng mới.

Năm 2015, một học viên thuộc Sở Bảo vệ Môi trường New York bị bắt sau khi bị phát hiện trong hệ thống cống. Năm ngoái, 3 người đàn ông khác cũng bị bắt sau khi chui xuống hệ thống cống ở Brooklyn, được cho là để tìm vàng.

“Chúa mới biết họ đang tìm thứ gì. Tôi biết chắc một điều là tôi sẽ không đời nào bò qua hệ thống cống New York, nhưng rõ ràng 3 người này đang tìm kiếm thứ gì đó”, Bill Bratton, khi đó là cảnh sát trưởng New York, nói với các phóng viên.

Chuyến phiêu lưu dưới lòng đất của Reveron và Rodriguez hồi tháng 9 có thể chỉ được xem như một câu chuyện kỳ quặc nếu nó không diễn ra đúng thời điểm các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Liên Hợp Quốc. Một số người trong số họ lưu trú tại những khách sạn sang trọng gần khu vực hai người đàn ông được cho là đã chui xuống lòng đất.

Brian Kennedy, luật sư của Reveron, bác bỏ những lo ngại này khi trả lời NBC News.

Bên dưới các cống ngầm tiềm ẩn những mối nguy hiểm như khí độc, ngập nước, không gian kín... Ảnh: kelnerlaw.com.

Tuy nhiên, Rob Wolejsza, người phát ngôn Sở Bảo vệ Môi trường New York, từng cảnh báo rằng việc này vừa kỳ lạ vừa nguy hiểm.

Theo ông Wolejsza, các đường cống có thể chứa nhiều mối nguy hiểm, từ khí độc và khí có khả năng gây chết người đến bề mặt không ổn định, nguy cơ ngập nước và những không gian chật hẹp.

“Vì những lý do đó, người dân tuyệt đối không nên đi vào đường ống, cống thoát nước, hố thu nước, hố ga hoặc cửa xả”, ông nói.

Ngay trong ngày Reveron và Rodriguez bị bắt, 3 người đàn ông khác được phát hiện trèo ra khỏi một đường cống ở Bensonhurst, phía nam Brooklyn, vào khoảng 4h30 sáng.

Theo ABC7NY, cảnh sát tìm thấy một chiếc xẻng trong đường cống, nhưng những người này đã kịp bỏ trốn.