Hàn Quốc: Cá mập mắc kẹt giữa lòng thành phố, hơn 600.000 người vây quanh

Trước đó, truyền thông địa phương đăng tải thông tin con cá mập được người dân gọi bằng cái tên trìu mến là "Bukang-i" — đặt theo tên khu vực Cảng Bắc của thành phố. Theo báo Yonhap, sinh vật này được phát hiện lần đầu vào ngày 18/9 khi lỡ bơi sâu vào con kênh nhân tạo hẹp và bị kẹt lại, không thể tự tìm đường trở ra đại dương.

Sự hiện diện bất ngờ của Bukang-i nhanh chóng biến khu vực kênh đào vốn yên bình trở thành điểm đến "hút khách" bậc nhất. Suốt hơn chục ngày qua, hơn 600.000 lượt người dân cùng du khách đã đổ xô về đây để tận mắt chiêm ngưỡng sinh vật biển này. Hình ảnh và video về Bukang-i ngập tràn trên các mạng xã hội, biến con cá mập trở thành hiện tượng truyền thông nổi bật tại xứ sở kim chi.

Lo ngại không gian chật hẹp của kênh đào kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của sinh vật, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên, nỗ lực dẫn dụ Bukang-i trở lại vùng nước mở vào ngày 29/9 vừa qua vẫn chưa thành công do đặc tính di chuyển linh hoạt của con vật cùng địa hình phức tạp.

Theo kế hoạch cứu hộ, lực lượng chức năng sẽ phối hợp sử dụng hệ thống lưới chuyên dụng cùng các thiết bị hỗ trợ để vây bắt an toàn và đưa Bukang-i trở lại đại dương. Động thái này không chỉ khơi dậy niềm tò mò của công chúng mà còn nhận được sự quan tâm sát sao từ các tổ chức bảo tồn biển, với kỳ vọng sinh vật sẽ sớm trở về với môi trường tự nhiên.

Sự việc không chỉ khơi dậy niềm tò mò của công chúng mà còn nhận được sự quan tâm sát sao từ các tổ chức bảo tồn biển. Tất cả đều kỳ vọng chiến dịch tới sẽ diễn ra thuận lợi, giúp Bukang-i sớm trở về với môi trường tự nhiên.

Hồ Nga (Theo South China Morning Post)